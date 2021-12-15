Политолог Руслан Бортник объяснил, почему Китай в последние годы не становился фигурантом политических конфликтов и избрал стратегию оставаться в стороне ради получения лидерских позиций.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Китай не против устраниться от мировой политики, если честно. По большому счету Китай все эти годы вел партизанскую войну за глобальное лидерство. Он пытался не провоцировать к себе особого политического влияния, не вступая в разного рода политические конфликты, активно продвигать свои экономические интересы», - рассказал Руслан Бортник.

Он объяснил, что Китай все это время получал инвестиции, производил продукцию, захватывал рынки и получал доступ к технологиям. По мнению политолога, это идеальная модель для этой страны.

Руслан Бортник добавил, что Китай до сих пор делает все возможное, чтобы не выступать участником политических конфликтов, потому что это бьет по их модели экономическойглобализации. По его словам, поляризация мира приводит к тому, что отдельные рынки для Китая закрываются, а условия для инвестиций ухудшаются.

«Поэтому Китай не против сидеть тихонько до того момента, пока не поймет, что он действительно глобальный лидер и конкурентов серьезных больше не осталось. Тогда Китай может поменяться. Тогда этот дракон может проснуться очень резко. Но сейчас – нет, сейчас Китай будет пытаться находиться в тени и отстаивать свои экономические интересы», - считает Руслан Бортник.

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