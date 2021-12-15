Политолог Александр Кочетков заявил, что опасность предполагаемого нападения со стороны РФ на Украину не уменьшилась после недавних переговоров Байдена, Путина и Зеленского.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Прежде всего, гость программы отмечает, что об опасности нападения РФ на Украину говорят уже более 10 лет, в том числе с 2006 года. Сейчас же, рассказывает он, происходили переговоры, Байден нашел время для Зеленского и их разговор длился больше часа. «Президент Украины что-то уточнял и пытался убеждать, что, конечно, обнадеживает, но ничего не гарантирует. Уменьшилась ли угроза прямой агрессии России после всех этих zoom-терок топ-уровня?», – спрашивает Александр Кочетков.

По его словам, недавние переговоры никак не снизили эту опасность. «У Владимира Путина «миссия», и чем ближе он к табличке на кремлевской стене, тем больше «миссия» превращается в манию возрождения российской православной империи, которая заделается «умопомрачительной» альтернативой «загнивающему» Западному миру», - объясняет политолог.

В то же время Александр Кочетков указывает на то, что на самом деле Россия заинтересована в самодостаточной Украине, которая может функционировать полностью. «Украина обязана сама себя обеспечивать, потому что Россия своё население, которое за пределами Москвы и Питера, толком прокормить не может, что уж говорить об Украине…», - рассуждает эксперт. В то же время в случае вторжения, отмечает он, Россия ударит по украинской экономике.

В общем же, заключает гость программы, Россия продолжает заниматься строительством «недоимперии» и, по ее мнению, все геополитические игроки должны решать свои вопросы именно в Москве.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, какие планы у Кремля на Украину.

Также Politeka писала о том, что Кочетков посоветовал Украине быть готовой к любому варианту развития событий.



