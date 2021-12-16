Блогер и журналист Сергей Лямец рассказал, как много в Украине наличных денег, и объяснил, что в развитых государствах люди предпочитают безналичный расчет.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам блогера, в Украине много денег и только часть этой суммы в наличных. «Всего в Украине 1.722 миллиардов гривен и из них в наличке 515 млрд», - говорит он. Сергей Лямецдобавляет, что еще недавно наличных денег в Украине было больше, 600 млрд грн, но население постепенно переходит на безналичный расчет.
Как рассказывает журналист, это в целом мировая тенденция, поскольку технология печати денежных купюр обходится довольно дорого. «Мы привыкли к тому, что в нашем понимании деньги это или наличка, или то, что очень быстро превращается в наличку (деньги на банковских картах, - Ред.)», - отмечает он. В Европе же, говорит Сергей Лямец, наоборот, бумажными деньгами пользуются меньше.
В частности, рассказывает эксперт, там не повсюду возьмут большую купюру, например в 500 евро. Как он объясняет, европейцы считают, что преимущественно такие купюры можно получить именно благодаря коррупции. «Европа и цивилизованные страны уже давно живут в парадигме, что у тебя должны быть только честные и подтвержденные доходы, но это никак не мешает расцвету оффшорной индустрии», - говорит Сергей Лямец.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
Погода на Новый год 2022 в Киеве: жителей столицы ждет сказка
Дан Балан оконфузился перед Осадчей в белом наряде, появилось видео: "Натхення"
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
Как сообщала Politeka, Лямец рассказал, откуда берутся у Нацбанка деньги.
Также Politeka писала о том, что Лямец объяснил, что транснациональным корпорациям все равно на людей и страну, куда они вкладывают свой капитал.