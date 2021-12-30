Душа, як храм, з очима древніх фресок,

Все бачить. Все мовить. Все далі понесе.

Л. Костенко

Как снег в мае, тает приверженцев В.Зеленского, ожидания людей, что с приходом его к власти, наступает золотой век, свет достатка и справедливости .

Что Конституция страны, свобода, честь станут сутью государства . А что произошло более двух лет правления страной, что стали значить эти слова ? Это лишь конкуренты для президента . И власть относится к ним, как к конкурентам, которые толкают страну в грозящую пучину . А украинскому народу становится все опаснее и труднее . Нас каждый день опала ожидает, не властны мы в домах своих .

Кто виноват в том, что жизнь людей поблекла и теряет всякий смысл?

Безумцы, расточители, развратники, циники, певцы слепого наслаждения, люди поверили вам и что же ? Что они видят ? Что они нашли ? Какой ответ ?

Знаете ли вы "слуги", сколько труда, слез, дневных забот , ночей бессонных, все это стоило патриотам Украины, народу, чтобы страна стала независимым государством .

Разве даром все это досталось, кровью приобретено . А вы и президент В.Зеленский превращаете людей, страну подобной мертвой застойной воде, отгороженной плотиной от бурного потока жизни, от медицины, образования, науки, искусства, духовных интересов. Раньше вес руководителей страны определялся его опытом, знаниями, профессионализмом, патриотизмом, любовью к Родине, родной земле . Теперь он определяется деньгами в конвертах, кумовством, кварталовской братвой. Новый мессия послан нам к великим бедствиям украинского народа . Президент в своем послании к парламентариям излил сладостные слова прекрасной жизни в нашем "Эдеме" и преподнес это, как божественную, освещенную воду из золотой чаши . Как щедро одарил он за эти годы народ .

Разве вы не поняли, что значит обладать властью ? Начинаем понимать, что правит страной властитель слабый и лукавый .

Возникает вопрос . Чего во власти больше грима или фальши ?

Давно пора подати у відставку.

Не ті часи. Не той театр.

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша