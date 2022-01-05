Журналистка Катерина Котенкова рассказала о пересчете пенсионных выплат в 2022 году, а также объяснила, какие будут условия для выхода на пенсию с этого года.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«С 1 апреля будут пересчитывать выплаты работающим пенсионерам. Эта индексация будет индивидуальной. Учитываться будут полученный стаж и текущая зарплата пенсионера», - сообщила Катерина Котенкова.

Она отметила, что с июля месяца минимальные и максимальные пенсии повысятся из-за роста прожиточного минимума: минимальная пенсия увеличится с 1 934 грн до 2 027 грн, а максимальная – с 19 340 до 20 270 грн. Также, добавила журналистка, возрастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

Катерина Котенкова рассказала, что в декабре запланировано еще одно повышение минимальных и максимальных пенсий: минимальная пенсия увеличится с 2 027 грн до 2 093 грн, а максимальная – с 20 270 до 20 930 грн. По ее словам, для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа будет установлена минимальная пенсия в размере 2 500 грн, а если будет стаж 20-30 лет у женщин и 25-35 лет у мужчин, выплата составит от 2093 грн до 2500 грн.

«Теперь что касается тех украинцев, у которых не хватает трудового стажа. Ведь в следующем году изменятся требования к выходу на пенсию, а именно минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет. Стаж предлагают докупить, для этого придется заплатить около 34 тыс. 320 грн. Украинцы, не имеющие 15 лет стажа, останутся без пенсионных выплат, они смогут рассчитывать только на социальную пенсию и только по достижении 65 лет. Эта сумма будет ниже прожиточного минимума и сейчас составляет 1854 грн», - рассказала Катерина Котенкова.

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