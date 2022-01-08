А мій народ вас полюбив учора,

Що буде завтра, я вам не скажу.

Д.Павличко

В человеческом мире между собой сражаются цивилизация и варварство. Какой всплеск разочарования происходит сейчас в стране. Куда нас ведет В.Зеленский? Страна приходит в упадок, растет бедность, нужда, озлобление, обнищание, отчаянье.

Вдумайтесь, как низко пала у власти нравственность, какой предельно циничной стала социальная политика, как до нуля пала стоимость человеческой жизни. Так без Земли, без Дома, без денег страна оказывается в пустоте со страхом и горем, да "симпатичными негодяями". Главный успех президента на выборах состоял в том, что люди надеялись и верили в свою мечту, "работала вера".

Эту веру его команда воплотила в его мечту, которую можно назвать "физиологической интуицией". Украинский народ надеялся, что В.Зеленский станет могучим руслом, по которому будут струится потоки добра, достатка, правды. Но В Зеленский ведет украинский народ в низший мир и оставляет по себе горечь и пустоту. Дайте ему самый простой узел, он его ещё больше запутает, а не распутает. И доверие людей исчезло. Президент имеет широкие полномочия. Не достаёт только права вмешиваться в дела Церкви. Что делать?

Боже, помоги моей тревоге!

Надо это поправить и богослужения проводить с разрешения президента.

В оскорбительный час, когда заплакала душа, среди всеобщего падения нравов, во власти поднимается молодая Зоря, светлая надежда − это наши молодые патриоты, волонтеры, защитники страны, это они будут возвращать страну в цивилизованный мир. Не будут ждать, что это сделают американские политики.

Вера, патриотизм, Родина, Земля, Дом − эти слова имеют большой смысл.

Демократии надо учиться, но учеба это осмысление чужого опыта, извлечение из него полезных уроков.

Давно пора подати у відставку.

Не ті часи. Не той театр.

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша