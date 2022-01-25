Общие расходы, связанные со строительством дорог в 2021 году, составили 156 млрд. грн., или 11% от всего государственного бюджета Украины. На 2022 год запланировано потратить не менее 125 млрд. грн.

Для сравнения, в целом на ремонт и закупку вооружения Украиной в 2022 году предусмотрено - в четыре раза меньше - около 33 млрд. гривен.

Из них около 20 млрд. гривен - на закупку вооружения и техники, которая производится серийно. 10 млрд. гривен - на модернизацию и капремонты. Около 1,5 млрд. гривен на обеспечение живучести арсеналов.

И около 1,5 млрд. грн. на исследовательско-конструкторские работы.

На мой взгляд, сегодня стоит изменить приоритеты расходования государственных средств.

У Украины есть необходимость усиления противовоздушной обороны. Средний возраст зенитно-ракетных комплексов, защищающих украинское небо, - более 30 лет.

При этом у нашей страны есть все необходимое, чтобы разработать собственный комплекс противовоздушной обороны с дальностью 100 км. В Украине есть КБ "Луч" и КБ "Южное", которые уже заявили, что могут выполнить такую задачу.

Как отмечает генеральный конструктор ККБ "Луч" Олег Коростелев, стоимость подобной разработки составит 1,4 млрд. грн.

Выйти на госиспытания украинского зенитно-ракетного комплекса готовы через 2 года.

Как отметил Олег Коростелев в интервью Defense Express, - "Мы берем пусковую "Нептуна" и ставим те же 4 ракеты, как на С-300, по-своему их устанавливаем. А командная машина, чтобы всем этим управлять? А вот командная машина "Нептуна", ее даже не надо переделывать, ее просто нужно перепрограммировать. У нас все элементы уже есть. Более того, почему я смело смотрю на эту работу, потому что у нас в "Нептуне" есть фактически 70% комплекса.

Нам осталось просто взять готовый хороший радар "Искры". Мы добавляем, конечно, станцию радиокоррекции и добавляем свою ракету. А своя ракета вот она – за основу мы берем "Ольху" – там газодинамическое управление, мы должны поставить головку, которую нам так же разработают, как разрабатывали под "Нептун"”.

Технические составляющие и кадры есть, вопрос в финансировании.

Сейчас именно то время когда надо пересмотреть приоритеты и направить необходимые средства на разработку украинского комплекса противовоздушной обороны. Фактически, стоимость этих работ - это около 1% от запланированных расходов на дороги.

Андрей Прокопенко, глава Черниговской областной организации партии "Украинская стратегия Гройсмана", глава Черниговской ОГА (2019-2020 гг)