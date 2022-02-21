Це боляче, це тяжко, це смертельно.

Л.Костенко

У президента В. Зеленского, его «Слуг» все просто. Более двух лет они упрощают армию, экономику, медицину, науку, культуру, образование, продали Землю, упрощают малый и средний бизнес, эти новые лица действительно реальность. Народ выбрал простого президента, простых «Слуг народа» - «симпатичных негодяев». Простое правительство, простые идеи, законы, реформы, простые видосики. Вот только «Слуги» сварливые суетливые не могут отказаться от денег в конвертах, лжи, равнодушия. Всё просто. Только народу стало жить сложно, горестно и страшно. Без надежды и веры.

Огненный вал хаоса, беспорядка в стране стремительно набирает обороты и катится все быстрее и дальше. Страсть совершить зло у президента так велика, даже, если совершать зло у него нет оснований. В.Зеленский действует по такому правилу – пусть это будет противозаконно, безнравственно, лишь бы у Петра Порошенко был страх перед ним. Президент преступает все Божеские и человеческие законы ради своей прихоти. Слепота – это трагедия президента. Суд над П. Порошенко это выпячивание абсурда, фарсовый спектакль, заказанный мелкими негодяями, которые берут корм из тех же рук известных олигархов. Но разве не В. Зеленский привёл их к власти, разве не он сам разрушает свой образ.

А что дальше? Что еще придумать для уничтожения жизни народа? В аграрной стране «Слуги» планируют ввести продовольственные карточки. Узаконили трансплантацию человеческих органов. И это противозаконие совершается «голосами беды» с нарушение права и Конституции страны.

Страна устала от лжи, страна мерзости, хаоса, фарисейства, непосильных тарифов, войны и смертей.

Почему нет мира? Почему преследуются патриоты? Нарушаются права человека!

В стране происходит своеобразный абсолютизм, абсолютная диктатура одной личности, а это ведет к деспотизму. В стране нет ни надежды, ни закона. Разрушить всё – вот цель «Слуг» и В.Зеленского. Придёт время и бушующее племя печали предъявит свои векселя к оплате Д.Гетьманцеву, примитивным «Слугам», араХамовщине и безугловщине. Как писал поэт: «Закон судьбы несокрушим, вы все ничтожны перед ним».

І тільки люди зморщили чоло:

Не може бути, щоб таке було.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша