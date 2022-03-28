Веду я счет потерянному мной.

И ужасаюсь вновь потере каждой

У.Шекспир

Для многих политиков, политологов, журналистов и простых людей В.Путин явился загадкой (как, почему, зачем?). Без креста, без имени святого этот человек сеет бездны зла, горя страданий миллионам людей, - детей, стариков, женщин. В.Путин извратившись в бестию, хотя и белокурую, идет навстречу неизбежной и своей гибели, гибели своей страны.

Какие бездны зла, садизма совершает путинская власть? Страх, умоление жизни, страх муки и смерти стал самым эффективным орудием в руках путинского режима, рождая у русских людей покорность, трусость, лицемерие и жестокость. Почему так произошло? Да, это было в истории российского государства,. Особенно при «упырях и уродцах», (так зовутся «вожди народа своего времени»).

Ситуация в России с единым непогрешимым вождем, требующая тотального страха и осведомителей, рождается в анализе отношения В.Путина к Украине. Для него «тряпка рваная больше стоит, чем человек», Путин относится к украинскому народу, как твари.

Какие же заповеди Христовы исповедует диктатор, если он верит в Бога? Ведь вера в Бога, в образец доброго всемогущества и любви невозможна без веры и любви к человеку. Понимает ли палач, что над ним уже заносится секира, что ему даже сам Христос не простил бы его грехов, как простил одному из двух разбойников, сораспятых со Христом.

В.Путин стремится втянуть весь мир в катастрофу, втянуть мир в процесс распада, уничтожить Украину, украинский народ. Можно ли нам помочь? Закрыть небо, ведь Украина с трудом удерживает то, что без нее рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии. Да, Запад помогает нам спасая отдельных людей, а это уже милостыня.

Современный мир богат конфликтами. Подобные конфликты можно разрешить только с помощью единогласия великих держав в Совете Безопасности ООН. Совершенно очевидно, что только силой можно навязать решение России. Задача ООН как раз заключается в поддержании мира, то есть в разрешении консенсусом противоречий, стало быть, в поиске согласия.

Такое решение будет безусловно конструктивно, прежде всего потому, что все силы, договаривающихся сторон будут направлены на его выполнение, а не на борьбу со своим противником. Метод консенсуса является единственно правильным, разумным и эффективным.

Основным законом консенсуса является признание чужих интересов, как гарантии для осуществления интересов собственных. В этом заключается его гуманизм.

Утраты все приходят мне на ум,

И старой болью я болею снова

У.Шекспир

Украинский Журналист Павел Ильюша







