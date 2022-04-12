Путинизм в России отвел и россиянам роль инструмента, средства, а не цели истории, для него человек ничего не значит.

Я ловлю в далеком отголоске,

что случится на моем веку.

Б.Пастернак

Трудно поверить, что Россия будет вести агрессивную войну против Украины. Ослепленная мощью ядерного оружия, думая легко – в несколько дней – уничтожить страну и украинский народ. Личность путина лишена элементарного и человеческого сострадания. Это самая страшная его болезнь души.

Путинизм в России отвел и россиянам роль инструмента, средства, а не цели истории, для него человек ничего не значит. Напомню слова А.И.Герцена из письма к Александру II об Аракчееве «Гадкий, желтый, оскорбительный на ворохе розг, окруженный трупами засеченных». Но куда Аракчееву до Путина!

Еденовластие Путина выражается в жестоком самоуправстве, он дошел до того, что начал уничтожать украинские города, села, людей − детей и стариков. Жертвами путинизма стали многие народы: украинцы, русские, белорусы, литовцы, евреи и другие народы. Путин и его власть совершили не мало преступных деяний, которые придется развязывать многие годы, а его генералы привыкли поддакивать, соглашаться, исполнять тупо его преступные приказы и желания.

Российские генералы, офицеры, солдаты, вспомните песню первых послевоенных лет второй мировой войны о солдате, которого не дождалась жена его Прасковья того, кто стал бы просто жить, выращивая хлеб и рожая детей. Какая судьба ожидает вас? Опомнитесь! Гибнут под вашими бомбами, ракетами мирные люди, дети, города. А кто их бросает? Русские офицеры и солдаты. И постоянно гибель, она рядом и днем и ночью. В огне и холоде тревог проходит наша жизнь, так будь же проклята путинская власть, такая жизнь, когда человек должен всего бояться. Украинский народ будет сражаться, бороться и побеждать врага на своей Земле.

В эти дни, дни войны украинские воины имеют очень высокий патриотизм и оптимизм, веру и волю к жизни. Каким образом возникло это стремление? Наверное, оно дано нам вместе с жизнью. Это божественная воля к жизни, независимости даже во время путинской агрессии, удерживает украинский народ от паники, питая в него порывы на новые высоты, новые подвиги, героизм и сплоченность нашего народа.

Возможно нашему президенту В.Зеленскому выступить с инициативой и провести в Украине конгресс сторонников мира со всех концов света и положить начало подлинного народного влияния на судьбу страны и украинского народа. На судьбы людей всего мира.

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет …

М.Лермонтов

Украинский Журналист Павел Ильюша