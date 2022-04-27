Уже сегодня в США будут голосовать за ленд-лиз для Украины, - Белый Дом.

Голосование должно пройти в 21:00 27 апреля по киевскому времени. Когда закон о ленд-лизе будет проголосован – это даст необходимые полномочия Байдену и значительно ускорит поставку из США Украине вооружения, продовольствия, необходимых материалов в аренду или без оплаты. Об этом написал Юрий Романенко в своем блоге в телеграмм.

США создают инфраструктуру долгой войны. А Украина – нет. Сегодня был нанесён второй удар по мосту в Белгород-Днестровском. Россия целенаправленно разрушает экономическую инфраструктуру Украины, делая ставку на фискальный кризис как инструмент разрушения страны.

Чем мы отвечаем? Болтовнёй о плане Маршалла. И мечтами о том, как будут делить потоки.

Через полгода мы будем входить в новый отопительный сезон. Где будут жить и за что миллионы беженцев? Правительство судорожно пытается дать застройщикам заработать, когда нужно быстро строить распределённые модульные городки? Почему не многоэтажки? Потому что многоэтажки проще разбомбить. Мариуполь показал, что орки на этот счёт не парятся.

Нам нужна милитаризированная распределённая экономика. Не большие нефтебазы, в которые легко попасть, а маленькие нефтебазы, куда сложно попасть и которые помогут фермерам и бизнесу обеспечить свои потребности, а в случае наступления врага армии. Россия легко разрушает большие объекты, но она бессильна против распределённой системы.

Необходима координация и тщательное планирование. Кто, что и где строит вместо уничтоженного или исходя из потребностей.

Нужны строительные армии, которые быстро строят все, что нужно – разрушенные мосты, заводы в горах. Эти армии важны не меньше, чем армии на фронте. Потому что фронт, не опирающийся на сильную экономику просто рухнет. А новые инициативы Гетьманцева просто убивают. Русский экономический корабль Гетьманцева должен уйти нах**.

Мы уже за**ались ОП говорить, чтобы они остановили этого вредителя. ОП, вы хотите, чтобы голодные люди вас вытащили из бункера? Если вы не можете придумать, как решать проблемы, то просто зовите умных людей и давайте им полномочия, пока они ещё есть в Украине. Надежды, что все оплатят американцы, а система распила будет существовать дальше – рухнут вместе с экономикой.

Дальше, нужно выпускать людей за границу. Миллионы мужиков сидят и проедают ресурсы, когда могли бы зарабатывать деньги в Европе и слать их сюда. Два месяца они заперты в Украине. Какую задачу решает Украина? Создали миллионы новых рабочих мест? Нет. Так что мы делаем, кроме того, что создали чудовищное давление на жилой фонд и бюджет? В армию забрали достаточно людей, но на кого и что будет опираться армия, если нет работы и экономика не генерит ничего? Мы собираемся жить за счёт ленд-лиза? Так тем более, зачем в нищете держать людей, которые ничего не делают?

Сейчас люди доедают последнее, потому нужно как можно быстрее запускать новую экономику войны. Нужно закрыть кучу ненужных министерств и ведомств. Как писал мне один маленький чиновник: "Мы сегодня не заполняем десятки бумажек в день и ничего не рухнуло". Фактически отменён скоростной режим на дорогах в Украине – тоже ничего не рухнуло. Сотни тысяч людей получили на руки автоматы – вы слышали о массовом грабеже банков?

Многие позитивные изменения происходят только потому, государство не имеет сил регулировать то, что и не должно регулировать. Или потому что в первые дни войны прокурорско-ментовско-судейская шваль сбежала. И оказалось можно прекрасно без них жить. Но только чуть стало легче, как вся шваль полезла назад и начинает качать права.

Половина армии одета волонтёрами, а они собрались новыми налогами вье***ь экономику. Убьют и волонтёрку, и экономику, и страну. Но мы не дадим.