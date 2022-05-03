На эту тему Томенко высказался в своем Фейсбуке. Далее приводим текст политика без изменений.
Остановить невежд и ура-патриотов, которые новый мир в Украине строят!
Депутаты и чиновники местной власти - мастера международного класса по коррупции и хищению земли и бюджета взялись сейчас строить новый, украинский мир в своих городах и городках путем переименования улиц, площадей и всего на свете.
Поскольку уровень знаний национальной и местной истории владцами, мягко говоря посредственный, то сейчас уровень дебилизма и охлократии при принятии решений о переименованиях достигает максимальной отметки.
Под нож этих оболтусов из истории попали деятели княжеской Украины-Руси, творцы украинской идеи 19 века, известные писатели-шестидесятники и художники 20 века, без которых невозможно представить новейшую украинскую культуру…
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Украинские герои времен 2 мировой войны, которые освободили нашу страну, все государства Центральной Европы и печально известные концлагеря от нацизма Гитлера - тоже на свалку истории?! Это так вы допомогаєте Путину, который утверждает, что Россия победила бы Гитлера без украинцев?!
Молчу и о другой крайности, когда некоторые, страшно прозападные ректоры и политики требуют главные площади Киева назвать именами Байдена и Джонсона?!
Остановитесь!
Как правильно творить украинский мир в наших городах и селах:
- названия улиц, площадей и станций метро должны охватывать весь исторический период украинской государственности, по меньшей мере с периода княжеской Украины-Руси;
- главными аргументами в переименовании должна быть органическая привязка к местной топонимике и истории.
Поэтому временами возвращение исторического названия убедительнее, чем выбор нового.
- персонификация названий должна касаться только ВЫДАЮЩИХСЯ личностей УКРАИНЫ и конечно не касаться ДЕЙСТВУЮЩИХ политиков и деятелей культуры. Попытка же увековечить нынешних руководящих других государств-это»патриотическое малороссиянство"!
Теперь относительно оптимального механизма переименования:
- предложения и аргументы должны готовить краеведы, историки, этнографы…
- варианты по новым названиям должны пройти общественное обсуждение;
- окончательный вариант названий после обсуждения определяют специальные комиссии при органах местного самоуправления;
- утверждают эти решения местные советы.
Итак, боремся за украинский мир с умом!
Не забываем, что беда Украины, когда у власти-коррупционеры,
но трагедия-когда там невежды!
П. С. напомню, что команда родной страны во время реализации проекта «7 ЧУДЕС Украины» привлекалась к проектам возвращения исторических названий в десятках городов и сел Украины!
П.Сек.П.Сек. Стоит также не уподобляться партии российских большевиков, а затем советских коммунистов, которые главным строками своего государственного гимна в 1944 году взяли слова Эжена Потье адаптированы одесситом Аркадием Покрывалом:
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был ничем, тот станет всем".