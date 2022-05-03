На эту тему Томенко высказался в своем Фейсбуке. Далее приводим текст политика без изменений.

Остановить невежд и ура-патриотов, которые новый мир в Украине строят!

Депутаты и чиновники местной власти - мастера международного класса по коррупции и хищению земли и бюджета взялись сейчас строить новый, украинский мир в своих городах и городках путем переименования улиц, площадей и всего на свете.

Поскольку уровень знаний национальной и местной истории владцами, мягко говоря посредственный, то сейчас уровень дебилизма и охлократии при принятии решений о переименованиях достигает максимальной отметки.

Под нож этих оболтусов из истории попали деятели княжеской Украины-Руси, творцы украинской идеи 19 века, известные писатели-шестидесятники и художники 20 века, без которых невозможно представить новейшую украинскую культуру…

Украинские герои времен 2 мировой войны, которые освободили нашу страну, все государства Центральной Европы и печально известные концлагеря от нацизма Гитлера - тоже на свалку истории?! Это так вы допомогаєте Путину, который утверждает, что Россия победила бы Гитлера без украинцев?!

Молчу и о другой крайности, когда некоторые, страшно прозападные ректоры и политики требуют главные площади Киева назвать именами Байдена и Джонсона?!

Остановитесь!

Как правильно творить украинский мир в наших городах и селах:

- названия улиц, площадей и станций метро должны охватывать весь исторический период украинской государственности, по меньшей мере с периода княжеской Украины-Руси;

- главными аргументами в переименовании должна быть органическая привязка к местной топонимике и истории.

Поэтому временами возвращение исторического названия убедительнее, чем выбор нового.

- персонификация названий должна касаться только ВЫДАЮЩИХСЯ личностей УКРАИНЫ и конечно не касаться ДЕЙСТВУЮЩИХ политиков и деятелей культуры. Попытка же увековечить нынешних руководящих других государств-это»патриотическое малороссиянство"!

Теперь относительно оптимального механизма переименования:

- предложения и аргументы должны готовить краеведы, историки, этнографы…

- варианты по новым названиям должны пройти общественное обсуждение;

- окончательный вариант названий после обсуждения определяют специальные комиссии при органах местного самоуправления;

- утверждают эти решения местные советы.

Итак, боремся за украинский мир с умом!

Не забываем, что беда Украины, когда у власти-коррупционеры,

но трагедия-когда там невежды!

П. С. напомню, что команда родной страны во время реализации проекта «7 ЧУДЕС Украины» привлекалась к проектам возвращения исторических названий в десятках городов и сел Украины!

П.Сек.П.Сек. Стоит также не уподобляться партии российских большевиков, а затем советских коммунистов, которые главным строками своего государственного гимна в 1944 году взяли слова Эжена Потье адаптированы одесситом Аркадием Покрывалом:

"Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим -

Кто был ничем, тот станет всем".