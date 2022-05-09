Это правда. Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди не толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.

Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает. Повторю тезис из прошлого поста. Украина борется не за то, чтобы построить здесь маленький аналог России. В России не ценят людей. Украина, которая получила уникальный шанс стать полноправным членом Западного мира, не может повторять практики России. У нас каждый день рассказывают о «живом мясе» из ДНР и ЛНР, но кем мы будем, если будем делать такие же ошибки. Это неправильно.

Военкомы Закарпатья настоящие преступники, поскольку гребут всех подряд. Это уже привело к массовым протестам в Хусте, где гребли людей в 101-ю бригаду. Такая политика убивают мобилизационный потенциал. Люди, которые знают, что с ними обращаются, как со скотом будут избегать мобилизации. Государство должно строить работу на мотивации, а не советских методах мобилизации. «Бабы ещё нарожают» - это о России, но похоже у нас немало дуболомов исповедуют именно такие подходы. Таких военкомов надо отправлять туда, куда они отправляют необстрелянных людей - в первую линию на передок.

Дальше, почему такое плохое обеспечение? Почему опять все тянут волонтеры. Если руководство ТРО не может организовать нормальное обеспечение солдат и офицеров и перекладывает все на волонтёров, то может просто выгнать ответственных лиц и поставить волонтёров управлять организацией снабжение? Зачем держать этот блядский советский ни на что неспособный генералитет? Спустя 8 лет мы опять видим римейк бездарного снабжения, только в большем масштабе. Ведь сотни людей гибнут исключительно из-за этой бездарности.

Нужны серьёзные оргвыводы относительно этого блядства. Война будет долгой. Блядство и безалаберность демотивируют солдат. Это ослабляет Украину. Это оскорбляет Украину. Это должно быть выкорчевано.

Потому что такая армия со всей своей «мудростью» - брат близнец российской, в конце концов все проебывает. И только там, где применяется революционный подход и армия становится революционной, то есть армией восставшего народа, который избавляется от рудиментов совка, мы получаем победы.

9 мая 2022 года мы можем точно сказать, что Украине не нужна ни совковая армия, ни совковое государство, ни советская перспектива. Все, кто разворачивают Украину к совку являются ее врагами. Которые должны быть выкорчеваны в ходе этой войны.