О, як це мерзенно!

О, як це мерзенно і брудно.

Л. Костенко

Надежды В. Зеленского на конечный успех путинского безумия не были беспочвенными, они основывались на мужестве украинских воинов – героев, на способности украинского народа переносить такие тяготы и катастрофы, которые не перенес бы никто, кроме нашего терпеливого, волевого, патриотичного, верующего народа.

Духовное значение побед над российскими оккупантами нельзя переоценить. Планы Путина и его генералов не сломали дух наших воинов, нашего народа.

В дни из наиболее трагических моментов украинской истории поднялась великая сила на защиту своей страны. Это чудо! До сих пор задумываешься, не в силах постигнуть, что за сила духа, что за мощь нашего героического народа борется с агрессивной путинской ордой. Понимают ли россияне, что за дурные деяния придется нести ответственность даже новым поколениям и платить собственной судьбой. Библейская мудрость говорит о том, что за грехи отцов страдают их потомки до седьмого колена, выражает «не мстительность Ветхозаветного Бога», но исторически первый опыт исторического сознания: «Зло порождает зло, карающее не только носителей этого зла, но и их потомков, не оценивших старое зло, как зло. Преступление путинской России не останется безнаказанным для их потомков, если их совесть о нем молчит.

Убийство людей, уничтожение сел и городов со звериной жестокостью, чудовищное преступление кровавого диктатора – тирана Путина и путинской России.

Степень безумия маниакального психоза над мирными жителями Мариуполя, Чернигова, Бучи, Ирпеня, Харькова и других городов и сел является самым тяжким преступлением человечества. И дело не в именах этих преступников, а в том, что эти преступления не были сразу названными преступными, а приняты значительной частью россиян, как нечто естественное, понимая, что они творят зло. Горько и больно осознавать, что их совесть «застыла». У этих людей произошла перемена ума или «заморозилось сознание». Трудно понять, как в начале XXI-го века могла возникнуть эта тотальная идеологизация России. В результате − великий тиран долгие годы творит свое зло.

Что делать украинскому народу в это сложное время? Чтобы справляться и выжить украинскому народу необходимо укреплять уровень нашего сознания от путинской пропаганды и различных фейков. Вера в победу, вера в героический народ Украины, в спасение каждой души. Это наша победа. Не должно быть ни одного человека, ни народа, повергнутого агрессором, оставленного в одиночестве. Мы все вместе должны выходить из невзгод непобежденными. Только так.

Хто труїв, собою ж затруївся.

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша