Який він буде, наш наступний дзвін?!

Л.Костенко

В России идет тотальная идеологизация общества, направленная против Украины и украинского народа. Путин воздействует на умы людей и подчиняет жизнь россиян на реализацию своих преступных планов. Эти идеи не надо постигать, а принимать их как ружье и убивать украинский народ, уничтожать города и села.

Сознание Путина ищет виновников своих бед вне себя и даже вне своего общества. Все свои неудачи он списывает на Америку, НАТО, Украину. Поиски внешних врагов избавляют Путина от переживаний, связанных с внутренними причинами и его духовными болезнями. В истории нередки случаи ослепления целого народа. Религиозными войнами, фанатической вере в цезарей, Гитлера, Сталина. Но затмение и догматизм проходит, хотя не сразу и часто медленно.

Путин мало чем отличается от этих мумий. Диктатура и власть рано или поздно рушатся. Песчаные часы жизни подходят к краю, они уже почти пусты. Физическая смерть великого инквизитора придет. Но смерть историческая Путина не придет долго. Украинский народ никогда не забудет горе, страдания, смерть, которые он принес на нашу землю во имя «Русского мира». В этой войне, когда холодные ветры, застудив разум Путина, мир вздрогнул от ударов ракет и градов. То, что мы выстояли в первые дни войны, духовное значение победы под Киевом нельзя переоценить, оно очень важное и значительное. Украинский народ надеется и на конечный успех. Пока жив дух и вера нашего народа будут и новые победы. Необходимо широко пропагандировать патриотизм и героизм наших воинов-героев, командиров, рядовых солдат, волонтеров, а не сражаться с журналистами, закрывать патриотические телеканалы. Помнить слово Ю.Цезаря: «Никакие победы не принесут столько, сколько может отнять одно поражение».

Тож зрозумійте слово того болю.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша