Твій біль беру на себе.

Печаль твоя в мені.

Л.Костенко

Никто не знает, что случится завтра. Что будет завтра? Горе, страх или надежда, радость, счастье. Что день грядущий нам готовит? Жизнь умнее нас. В 2009 году директор американского института «Стретфор» Джордж Фридман в своей книге «Следующие 100 лет» спрогнозировал конфликт между Россией и Украиной, между Россией и Европейским Союзом, битву за Балтию и другие конфликты между странами.

Достаточно ли сил, мудрости Европейским странам, чтобы просчитать ходы Путина, который настроен на противостояние с Европейским Союзом и войну с Украиной.

Тяжело вздохнув, признаем, что завтрашний день просит нас, даже настаивает – мы все сообща должны научиться выходить из невзгод и неудач непобежденными, дав зарок – отныне мы все вместе и власть в том числе, должны всё делать для победы, мира и процветания нашей страны. Если по-другому, нам это не простится.

Война с Россией поставила вопрос и личной ответственности президента за судьбу страны и судьбу украинского народа. Какой быть стране во время войны и какой быть в будущем? В. Зеленский не хотел понимать то, что Путин развяжет войну с Украиной, а зря, президенту суждено это знать и понимать, принимать своевременно нужные решения. При нынешней власти с этими «Тенями», «Слугами», ермаками, татаровыми и т.д., мы приобрели большой потенциал скепсиса и цинизма, это усиливает дальнейшее развитие кризиса в стране. Легче всего уйти от ответа, сославшись на войну и это будет правильно.

Но только тем, лежащим в могилах, что сказать? В небытие сбрасывается целая прожитая эпоха. Опять наши люди на дорогах странствий. Сегодня в обществе возникли масшатбные переселения населения, а это грозит обрыванием родовых связей. Некоторые из них останутся навсегда, а те, которые вернуться, чтобы поискать отца, брата на дне гибельных мест и спросят, почему не защитили, не уберегли жизнь наших родных людей?

Рано или поздно все изменится. Наша страна прошла через огромные трагедии: голодомор, войны, репрессии. Пройдя через это, мы выстояли, сохранили веру и свободу. Свобода не имеет альтернативы.

Восточное изречение гласит: «Кто если не ты? И когда, если не теперь?»

О, як їм далі жити?

На тім кровопролитті.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша