За ошибки государственных деятелей
расплачивается вся нация.
Николай Бердяев
Первый за годы независимости масштабный форум состоялся 11-12 августа 2022 года в г.Киеве.
Форум собрал талантливых украинских блогеров, журналистов, политиков, идеологов. На нем происходили острые дискуссии. У каждого спикера была своя позиция, взгляды на новую волну, накатившую на нашу страну в связи с Российской агрессией.
Все спикеры говорили, что страна должна двигаться к «рынку идей», «рынку школ», в русло отечественной духовной традиции, которая жива и переживет агрессию России, выйдет победительницей со всех невзгод, рождая в стране новую логику.
А. Корниенко – первый заместитель Верховного Совета Украины, выступая на форуме подчеркнул: «Нас ждут новые времена, законное стремление к открытому плюрализму мнений и оценок депутатов всех
фракций, соотнося их к духовным традициям страны. Призвал к консолидации нации, за единство власти и народа, усиление военной мощи страны. Всё верно. Но хотелось бы, чтобы после войны новая власть, патриоты и герои Украины, послали свежий ветер перемен, сметающий мусор. На форуме шла дискуссия о внутренней политической обстановке в стране, местном самоуправлении. Всё, что говорилось – правильно, грамотно, своевременно, подчеркивая, что у демократии есть свои берега.
Государство, Закон, право. Всё верно, соглашусь, но только, если эти слова изменить в обратном порядке – право, Закон, государство. Право, как извечная справедливость, а вовсе не привычные запреты и ограничения. Закон, признающий права, а не являющимся произвольным предписанием государства. Государство, где общепризнано верховенство Закона.
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На форуме были высказаны лидерами общественной мысли свои позиции, направленные на реформирование страны, вопросы, политики, экономики, науки, образования, работы средств массовой информации. Прозвучала информация, что в стране разрушается народное богатство, более 50 тыс. предприятий за эти три года перестали работать, разрушается духовная культура и если так пойдет и дальше, то дождемся всеобщей нищеты, невежества, дикости, в связи со свободой умирать с голоду.
На форуме содержательной информацией поделились П. Табах, Н.Давидняк, П.Розенко, А.Кочетков, Якименко, Новохатько, Ю.Касьянов, С.Чалый и другие спикеры форума.
Особую похвалу за организацию и проведение форума заслуживает ведущий форума – О.Доний, медиа-партнер Politeka, издательство «наш формат», издательство «Самит книга». Словом всё было здорово и по-деловому.
Истина есть дочь времени,
а не авторитета.
Фрэнсис Бэкон
Украинский Журналист Павел Ильюша