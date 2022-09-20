За ошибки государственных деятелей

расплачивается вся нация.

Николай Бердяев

Первый за годы независимости масштабный форум состоялся 11-12 августа 2022 года в г.Киеве.

Форум собрал талантливых украинских блогеров, журналистов, политиков, идеологов. На нем происходили острые дискуссии. У каждого спикера была своя позиция, взгляды на новую волну, накатившую на нашу страну в связи с Российской агрессией.

Все спикеры говорили, что страна должна двигаться к «рынку идей», «рынку школ», в русло отечественной духовной традиции, которая жива и переживет агрессию России, выйдет победительницей со всех невзгод, рождая в стране новую логику.

А. Корниенко – первый заместитель Верховного Совета Украины, выступая на форуме подчеркнул: «Нас ждут новые времена, законное стремление к открытому плюрализму мнений и оценок депутатов всех

фракций, соотнося их к духовным традициям страны. Призвал к консолидации нации, за единство власти и народа, усиление военной мощи страны. Всё верно. Но хотелось бы, чтобы после войны новая власть, патриоты и герои Украины, послали свежий ветер перемен, сметающий мусор. На форуме шла дискуссия о внутренней политической обстановке в стране, местном самоуправлении. Всё, что говорилось – правильно, грамотно, своевременно, подчеркивая, что у демократии есть свои берега.

Государство, Закон, право. Всё верно, соглашусь, но только, если эти слова изменить в обратном порядке – право, Закон, государство. Право, как извечная справедливость, а вовсе не привычные запреты и ограничения. Закон, признающий права, а не являющимся произвольным предписанием государства. Государство, где общепризнано верховенство Закона.

На форуме были высказаны лидерами общественной мысли свои позиции, направленные на реформирование страны, вопросы, политики, экономики, науки, образования, работы средств массовой информации. Прозвучала информация, что в стране разрушается народное богатство, более 50 тыс. предприятий за эти три года перестали работать, разрушается духовная культура и если так пойдет и дальше, то дождемся всеобщей нищеты, невежества, дикости, в связи со свободой умирать с голоду.

На форуме содержательной информацией поделились П. Табах, Н.Давидняк, П.Розенко, А.Кочетков, Якименко, Новохатько, Ю.Касьянов, С.Чалый и другие спикеры форума.

Особую похвалу за организацию и проведение форума заслуживает ведущий форума – О.Доний, медиа-партнер Politeka, издательство «наш формат», издательство «Самит книга». Словом всё было здорово и по-деловому.

Истина есть дочь времени,

а не авторитета.

Фрэнсис Бэкон

Украинский Журналист Павел Ильюша