Україно, вставай, твоє ім᾿я святиться!

Не дамо рідний край

Споплюжити ординцям.

Петро Зарицький

В течение ХХ века Украина испытала три крупные демографические катастрофы, страдала от массовых человеческих потерь, вызванных голодом, войнами, политическими репрессиями. Сейчас в ХХІ веке Украина ведёт войну с агрессивной Россией. Украина - уже третий после Молдовы и Грузии объект военной российской агрессии. Участие России в развитии конфликтов на территории этих стран говорит о том, что приднестровский, южноосетинский, абхазский конфликты, война в Грузии, война с Украиной являются частями большого системного явления российской внешней политики.

В.Путин в начале 1990-х был удовлетворён дислокацией военно-морской базы в Крыму, поэтому конфликт с Украиной был отложенным во времени, однако стал неотвратимым. Путин принял решение уничтожить Украину и украинский народ, разрушить города и сёла нашей страны. Путин и его генералы относятся даже к своим воинам, к их смерти, как к казённой сфере – статистически. Российские пропагандисты активно обостряют отношения России к Украине, придавая ещё оттенок русского религиозного фанатизма.

Историческое будущее России многие политики видят в ее окончательном разложении. А российский народ, затуманенный путинской пропагандой, верит в справедливость «русского мира».

После ухода Путина от власти все его преступления и войны будут отданы на суд мировой истории, будут разрушены и развязаны только правдой. Украинский народ никогда и никоим образом не забудет тех ужасов, той агрессии России против украинского народа, которая несёт страх, горе и смерть.

А что же наша власть? Что «Слуги народа», «слуги» наши что же? Политика «Слуг народа» доводит пружины тормозных колодок до такого напряжения, которое превышает силу их сопротивления. Что будет дальше со страной «Слугам» безразлично? Они играют сегодня не свою, а чужую пьесу?

Получается так, что мы на своей Земле и дома, как не дома, а в глухой западне, где нет ни радости, ни света. Многие депутаты «Слуг» плохо знают свою страну, историю и жизнь простых людей. Вместо перемен в стране власть подвергает глубокой эрозии ценности и идеалы демократического общества.

Президенту необходимо выработать государственную доктрину, касающуюся армии, политики, экономики и культуры, отстаивать национальные интересы страны. Необходимо и дальше консолидировать нацию за единство и победу над российским агрессором.

Прости, прости їм , Боже!

Трагічно, несвідомо, своєї темноти.

Л.Костенко.

Украинский Журналист Павел Ильюша