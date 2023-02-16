Твій біль беру на себе

Печаль твоя в мені

Л.Костенко

Родина для нас украинцев, ценность важнейшая, коренная, область казацкой свободы, независимости, справедливости.

Украина - Родина, семья, дом, любовь, продолжение рода, нация, народ, история и на есть «какая разница» где жить, по каким улицам ходить и как они называются. Потому что это для нас понятие сокральное, величественное, символ большого бытия. Предсказание будущего – занятие неблагодарное, особенно во время войны с Россией.

Наша страна находится в огне в сложном положении. Путин принял решение уничтожить Украину и украинский народ, разрушая инфраструктуру города и сёла нашей страны. Украинский народ ищет ответа, что делать? Как выжить во время войны? Что дальше? Что будет с Украиной после войны? Что будет с экономикой, образованием, культурой, верой, нацией? «И, грустя, в буйной слепоте заплакала душа».

Проанализировал правление «Слугами народа» страной. Изучив каждый момент выступлений ермаков, подоляков, и другой гетьманцевщины, кадровые назначения, они таковы, что глаза и уши хочется закрыть. И закричать! О, власть, ты в таком тупике.

Но свет в конце туннеля будет.

Наши мысли и наша надежда на украинских воинов-героев, патриотов, волонтёров, мудрых генералов. Судьба страны зависит от этих людей, которые сражаются с российским агрессором.

В стране рождается новые человек, новый свет, новая влага богомольно изливающаяся на нашу благодатную землю.

Вспыхивает надежда, духовное воскресение, новая пламень из едва тлеющего костра прошлой жизни. Только воинам-патриотам посильна задача дать ответы на все вопросы, что будет с нашей страной, после победы над российским агрессором.

Помоги нам, Господь, дабы устояла страна против путинского «русского мира» аморальности, лицемерия, дозированной правды, потерянной совести, коррупции, жадности, против всех мук угнетения.

Нащадки дорогі

ми захищаєм вас в бою.

В.Симоненко.

Журналист Павел Ильюша