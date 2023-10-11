США намерены максимально помогать Израилю. На днях глава Комитета по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Бен Кардин заявил, что в ближайшие дни на голосование вынесут законопроект о соответствующей поддержке State of Israel. Сенатор подчеркнул, что Вашингтон обязан предложить «помощь, которая была основой американо-израильских отношений с момента их возникновения». Власти США, к слову, планируют совместить военную помощь Украине с содействием Израилю, продолжая наращивать при этом собственную обороноспособность.

В США существует мощнейшее израильское лобби. Работает очень сильная организация, которая называется AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Я не ее член, но довольно хорошо знаком со многими ее представителями, не раз был на ее съездах, лично знаю ее президента. Они очень активно лоббируют поддержку Израиля в США. Они работают у нас везде – с разными политиками и общественными деятелями, и с демократами, и с республиканцами, тут не имеет значения политическая принадлежность. Их платформа – сотрудничать с теми, кто имеет власть в США и реальные рычаги решать задачи в интересах Израиля. Сейчас они очень сильно активизировались.

США однозначно будут помогать Израилю. Атака со стороны боевиков ХАМАС была крайне зверской и какие-то «оправдания» тут уже не будут иметь никакого значения. Это так же, как и в ситуации с россией. Можно придумывать что угодно, манипулировать как угодно, пытаться обвинить ту же Украину в чем угодно, но как только делаются нелогичные и зверские шаги, то любое объяснение или аргументация уже не имеют ни для кого ни малейшего смысла. Оправданием зверств ничто не может быть. К примеру, если тебя кто-то просто оскорбил, а ты ему в ответ сказал: «F..k you!», то, возможно, это был не самая правильная реакция, но тебя многие поймут. А вот если ты после словесного оскорбления достал пистолет и выстрелил в этого человека, то уже не имеет значения, что все начиналось с банального оскорбления в твой адрес. Это уже будет расцениваться как сумасшедшее неадекватное ответное поведение и точка.

Скажу прямо, эта ситуация конечно же отвлечет внимание США от Украины. Но, естественно, Украина не забудется и не оттолкнется. Внимание от Украины немного отодвинется, но оно никуда не исчезнет. Это правда. У нас многие знают (мои знакомые политики, представители СМИ), что администрация Байдена (каким бы ни был наш президент, скажу так, не идеальным) настроена все равно помогать Украине. Думаю, что нынешняя израильская ситуация отвлечет внимание США от Украины до того момента, пока Израиль не возьмет все под свой контроль.

В США сейчас бурно обсуждают момент, который, насколько я знаю, сегодня на повестке и в самом Израиле. Вот смотрите сами. Израильская разведка и армия считаются одними из самых лучших в мире. Они – пример, который изучают не только в военных училищах, но и даже в школах бизнеса. И вдруг такой сбой! Как так вышло, что они не заметили, не учли, что боевики ХАМАС на каких-то своих колымагах и дельтапланах так просто и быстро смогли проникнуть на территорию Израиля? Неужели даже идеи не было, что готовилась такая операция (ведь подобные вещи не планируются же за день или два)? ХАМАС не имеет репутации глубоко тактического формирования. Они все равно уличные и больше движимы эмоциями, нежели тактикой. И даже если боевиков поддерживает Иран и какие-то другие группы, то где-то точно был сбой в разведке и обороне Израиля.

Мое мнение – был не один главный сбой, а была серия сбоев. Как говорит статистика, если у опытного человека или страны возникают большие проблемы, то причина – серия малых и средних ошибок, а не одна громадная.

Есть такой известный писатель Малколм Гладуэлл. Написал он много книг, но наиболее выделяемые, как по мне, это книги «Blink» («Озарение») и «Outliers» («Гении и аутсайдеры»). Я, кстати, прочитал все его книги. Он известный тем, что разрушает сложившиеся в понимании общества стереотипы. Он доходчиво объясняет, почему у людей происходит тот или иной сбой. То есть, он показывает разные моменты, которые не явные, не на поверхности лежат. Например, в книге «Blink» Гладуэлл анализирует ошибки: почему, к примеру, разбивается самолет. Он показывает, что в очень многих ситуациях именно серия небольших ошибок пилота самолета, которые шли одна за другой, и приводят в итоге к авиакатастрофе…

А тут же не просто речь о том, что израильтяне не заметили чего-то существенного. Суть в том, что они что-то явно игнорировали много раз (потому, что такая атака, как я уже сказал выше, точно не готовится за один день и одним способом). Израильтяне же постоянно следят за ХАМАС. Это – враг, которого они хорошо знают. Поэтому, я уверен, что Израиль в этом всем еще будет очень детально разбираться. В итоге они поймут, какими именно были ошибки с их стороны. Возможно, боевики что-то такое придумали, что запутало израильтян? Это все еще будет скрупулезно анализироваться.

Как ни крути, а это все – ощутимый репутационный удар по Израилю. Сейчас в США и мире все ждут, как именно они ответят. Да, они уже отвечают, но США ожидают от Израиля чего-то ошеломляющего, очень жесткого и сокрушительного, что опять восстановит статус израильских Вооруженных Сил, как одних из сильнейших и наиболее тактических в мире.

Израиль должен восстановить себя. Если он себя не восстановит, то будет открыт и к другим атакам. Ответ ЦАХАЛ должен быть настолько глубоким, мощным и продуманным, чтобы и себя восстановить репутационно, и показать всем «друзьям» в мире, что какие-либо атаки на Израиль – бессмысленны и разрушительны для атакующих.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)





