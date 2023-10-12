Политтехнолог Руслан Рохов заявил, что отсутствие выборов во время долгой войны может привести к тому, что из демократической республики Украина превратится в авторитарное государство.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

«Вот мы сегодня имеем пример Израиля, перманентно пребывающего в постоянном вооруженном конфликте с Палестиной. Они живут с оружием, охранники ходят с автоматами, граждане имеют право на гражданское оружие самозащиты, пистолеты, револьверы, там прилетает время от времени, массовые обстрелы бывают также периодически. Но у них есть выборы. Они понимают, что это нельзя поставить на паузу, потому что это остановит их образ жизни, это значит, что враг достиг желаемого», – рассказывает Руслан Рохов.

Экзистенциальный конфликт россии и Украины, объясняет он, заключается в том, что россия считает, что Украины не было, нет и быть не может, поэтому они стремятся нас уничтожить. В то же время с экзистенциальной точки зрения, отмечает эксперт, Украина – это демократия, потребность уважительного отношения к достоинству, свободолюбие. А потому, подчеркивает он, одним из сценариев победы россии является отказ от выборов в Украине, что является признаком демократии.

«Вместо этого власть будет делать то, что они считают правильным. И мы понимаем, что имеющийся контекст вынужденно способствует трансформированию Украины в авторитарный режим. Потому что мы объективно живем в условиях военного времени и, судя по всему, мы будем жить еще долго в таком режиме», - предупреждает Руслан Рохов.

Поэтому, констатирует эксперт, вопрос состоит в том, как Украине сохранить свою демократию в этих условиях. Ведь Украина, подчеркивает он, это экзистенциальная противоположность российской федерации и ее авторитаризму, царю, который навязывает свою волю подданным, а у нас граждане сопротивляются, дают отпор захватчикам и борются за независимость.

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