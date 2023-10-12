Идеолог Олесь Доний объяснил, что Украина может вернуть своих людей домой, если воспользуется опытом израильского алия и поощрит украинцев из других стран не только идеей, но и материальной базой.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, увеличение населения Израиля почти в 3 раза со времен Войны Судного дня – фундамент национального выживания евреев в арабском мире. И здесь, констатирует он, свою роль сыграла алия, то есть этническая иммиграция еврейского населения, поощрение со стороны государства его возвращения на Землю Обетованную, даже когда еще не было самого государства Израиль. А дальше, добавляет идеолог, опыт алии успешно использовали в Германии и Казахстане.

«Согласно последним исследованиям, алия 1990-х и 2000-х годов поощряла и способствовала тому, что приезжали уже не только евреи, а все больше и больше смешанных семей. В 1990-х годах до 30%, сейчас считают, что из стран постсоветского пространства даже более 50% выезжают не этнические евреи. А почему в Израиль приезжают, даже несмотря на то, что он постоянно находится либо в военных действиях против врагов, которые прытаются свергнуть всех евреев в море и вообще против самого существования Израиля, либо в предвкушении войны? А почему в Украину не приезжают?», – рассказывает Олесь Доний.

В Украине же, констатирует он, количество населения постоянно уменьшается, даже до войны люди уезжали. В то же время идеолог отмечает, что были определенные волны этнической миграции, в частности, крымских татар из Узбекистана, таким образом их численность в Крыму выросла с 60 тысяч до 260 тысяч, и армян с Кавказа, когда там стало опасно, их в Украине стало с 30 тысяч почти 100 тысяч.

«То есть у нас было несколько волн таких этнических миграций, но в целом с территории Украины население мигрировало и даже убегало. То есть этнодемографической политикой у нас государство не занималось. А что такое этнодемографическая политика? Глубже надо смотреть, они не просто приезжали в Израиль, Казахстан и Германию. Следует смотреть на социальные условия. Что для этого делалось? А на самом деле их не просто поощряли идеей, а подкрепляли идею еще материальной базой. Им помогали интегрироваться в общество, помогали обучению языка и давали сразу квартиры», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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