Идеолог Олесь Доний объяснил, что выборы – это хорошо, но еще предстоит изменить законодательство под них и не дать коррупционерам затягивать войну, чтобы смены власти не произошло.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Зеленский заявил, что идет на выборы. Я предупреждал, что выборы будут? Неоднократно. Несколько месяцев уже об этом говорю, пишу, на меня нападали в соцсетях разные общественные активисты, которые просто не понимают, что выборы все равно состоятся», – отмечает Олесь Доний.

В то же время он отмечает, что нужно хорошо читать содержание, ведь заявление президента состоит из двух частей. В первой, напоминает эксперт, Зеленский говорит, что готов идти на выборы, если война будет продолжаться, здесь он отказывается от прежней позиции баллотироваться лишь один раз, ведь в такие времена не бросит нацию. А вот во второй части, говорит идеолог, сказано, что он не пойдет на выборы, если войны не будет.

«Выходит из заявления президента, что если войны не будет, то Зеленский не будет баллотироваться на второй срок. То есть войны не будет, и чиновники, депутаты, окружение будут терять свои места, потому что Зеленский больше не будет баллотироваться, придет какой-нибудь другой президент. А война будет, и Владимир Зеленский будет избран в перспективе еще на 5 лет. Следовательно, у чиновников, депутатов и окружения появится шанс продлить безбедное существование вокруг него», - объясняет Олесь Доний.

Поэтому, констатирует он, есть риски, что эти депутаты и чиновники поймут заявление Зеленского по-своему и используют это в свою пользу. К тому же, добавляет идеолог, ведь речь идет не только о выборах и сохранении демократии, но и о том, что нынешнее избирательное законодательство не подходит во время войны, оно писалось для мирного времени, его нужно менять.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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