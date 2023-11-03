Об этом он рассказал на своем канале.

«Путин слаб, это уже очевидно. Он теряет ситуацию, он теряет рычаги влияния, он теряет координацию. Особенно это сказалось, когда был этот неудачный так называемый бунт пригожина, после того, когда была проявлена слабость, когда пригожину фактически под гарантии лукашенко была дана возможность уехать в Беларусь», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, эта ситуация очень ослабила путина, и те, кто вокруг него находился, заметили, что вот этот их правитель уже неуверенно сидит в седле. Как отметил Александр Мусиенко, путин теряет контроль за ситуацией в россии или из-за проблем со здоровьем, или из-за психических расстройств.

«И в общем-то вот эти ястребы, которых путин вырастил вокруг себя, увидели, что путин слабый, и начинают фактически уже вести борьбу за постпутинскую россию и за рычаги правления», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, россия готова в разы больше понести потери в Украине, что известно: «Западные разведки исходят...».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог предположил, какая ситуация может сложиться в рф: «Будут рекомендации оставлять гражданам Израиля российскую федерацию».