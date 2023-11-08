Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что Украина и россия, Израиль и «Хамас» - это не неожиданность, а изменение миропорядка, которое началось еще в 2000-х.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам эксперта, те потрясения, которые переживаем мы в связи и с вторым годом войны с россией, и с кризисом Ближнего Востока, для многих стали неожиданным обрушением мира. Тем не менее, утверждает он, по большому счету мы имеем дело с процессом, который развернулся где-то в начале 2000-ых, и он связан с тем самым изменением миропорядков, о которых так много писали и говорили.

«Давайте вспомним, монографии, статьи начинались примерно так: «Мы живем в сложном глобальном мире, порядок меняется, все ищут новый порядок». Мы этот ритуал прочитывали, но, когда мы начинаем это проживать, оказывается, что изменение миропорядка – это не только война, это не только испытания, которые нам не привычны», - рассказывает Андрей Ермолаев.

Как объясняет эксперт, это еще и качественные изменения укладов, устоев, психологии, стереотипов, то есть рушится мир, в котором мы привычно жили, один порядок вещей, ментальных представлений, кодов изменяется на другой. К тому же, подчеркивает он, это изменение очень мучительно, как перерождение.

«Мы – те поколения, которые завершают длинную эпоху Возрождения, для которых был характерен поиск рационального человеческого мира, открытие человека как уникального, как той искры Божьей, которая имеет какую-то самостоятельную, самодостаточную сущность, ценность, таланты и имеет какое-то свое место в мире, а не просто тварь Божья, которая должна быть подчинена каким-то законам стихии или чужой воле», - объясняет Андрей Ермолаев.

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