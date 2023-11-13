Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что российско-украинская война на самом деле религиозная, ведь россияне исповедуют рабство, а мы – свободу.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, в Азербайджане поражались, как вот украинцы могут воевать с россиянами, мол, это же одна религия. И тут, отмечает политтехнолог, он понял, что российско-украинская война – не только национальная, но еще и религиозная, но дело не в православье, это только сбивает с толку, дело в другом.

«С одной стороны – российская религия рабства, религия некого царизма, власти царя, подчинения царю, веры в царя, веры в то, что он знает, как лучше, а мы, дескать, не знаем, мы маленькие, тупые, ничего не понимаем. И религия свободных людей в Украине, которые сами знают, что они хотят, знают, что им нужно, знают, что этого не отдадут, и готовы за это бороться», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как он отмечает, люди всегда разделялись в религиозном плане, вот одни – католики, другие – протестанты, а все из-за разных принципов, в целом из-за подходов к жизни. Так вот, констатирует эксперт, украинцы и россияне тоже сейчас разделились по подходам к жизни, так что российско-украинская война тоже удивительным образом религиозная.

«Мало кто это понимает, но нам надо с вами об этом помнить, в чем наша религия. Свобода – наша религия. И власть принадлежит народу в Украине, вот это наша религия. И мы не отдадим это в руки никакого царя, которого нам не нужно. Так что продолжаем нашу религиозную битву», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала, что на пути Украины в ЕС скоро наступит белая полоса, но для этого мы должны пройти трансформацию.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что все мэры-коррупционеры, скупающие имения за границей, должны не просто быть ПЭПами, а сидеть за решеткой.