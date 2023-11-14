Идеолог Олесь Доний заявил, что Украина может провести выборы в 2024 году во время войны, ведь выборы уже были в 2014 и 2019 годах, когда война с россией тоже продолжалась.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Будут ли выборы во время войны? Бесспорно будут. Почему такое дерзкое заявление с моей стороны? Те, кто говорят, что выборов во время войны нет, просто не знакомы с историей. В Украине было 6 выборов во время войны. 2014 – выборы Верховной Рады, выборы президента, выборы органов местного самоуправления, 2019 – выборы президента, выборы Верховной Рады, 2020 – местные выборы», – напоминает Олесь Доний.

К тому же, подчеркивает он, война тогда была, ведь часто почему-то об этом вспоминают только тогда, когда выгодно, а если нет, то забывают и говорят, что выборов во время войны не бывает. Тем не менее, констатирует эксперт, во время выборов 2014, 2019 годов война была и забывать об этом нельзя.

«Была оккупирована часть территории Украины? Были перемещены лица? Могли ли мы проводить тогда выборы в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе? Не могли. Но мы провели на другой территории. Аналогично, по сути, происходило в разных военных условиях: выборы президента США в 1944 году, выборы в Хорватии в 1992 году. Так что технологически это возможно», - подчеркивает Олесь Доний.

Как отмечает идеолог, многие эксперты и провластные деятели говорили то, что общество хотело слышать, в частности, об окончании войны за 2-3 недели, 2-3 месяца, до конца года, но он всегда утверждал, что война будет продолжаться как минимум до смерти путина, а это еще 15 лет. Поэтому, спрашивает эксперт, возникает вопрос, готовы ли мы не проводить выборы еще 15 лет, готовы мы не иметь демократии еще 15 лет?

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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