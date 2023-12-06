Публицист Александр Новохатский сообщил, что россия без внешнего покровительства не может добиваться успехов.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Россияне придумали три инструмента порабощения. Первый инструмент – царь, порождающий законы, царь – источник законов. Далее следует церковь, которая говорит, что за тебя уже все сделано, что вся власть от Бога, смирись, и главное – повинуйся. Они лишают человека ответственности и духовного поиска», – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, третий инструмент порабощения в россии, наиболее эффективно внедряемый именно большевиками, - это институт «прописки». Как отметил Александр Новохатский, именно эти три инструмента российская культурная цивилизационная платформа довела до совершенства.

«Они придумали свой язык, лелеяли его через свои ретрансляторы иностранного происхождения. Но среди таких людей, живущих в парадигме русского мира, порабощенного, лишенного свободы, не могут внутри рождаться проводники. Почему россия коллапсирует? Россия всегда преуспевала при внешнем управлении, поэтому у Украины невероятный шанс раз и навсегда поставить точку в истории этого недообразования», - заявил Александр Новохатский.

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