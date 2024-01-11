Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что внутренние враги – это такая же угроза, как и внешние, поэтому в этом году Украина должна побороть коррупцию, иначе это еще один фронт.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, многие наши миссии в 2023 году оказались невыполнимыми, в частности, это о контрнаступлении, поэтому, чтобы миссия в 2024 году была все же выполнима, нужно поставить перед государством правильную задачу. Исходя из выступления президента на Новый год и вообще других выступлений, отмечает он, не очень следует, что коррупция – это наш приоритет на этот год.

«В 2024 году я бы назвал ключевую миссию борьбу с коррупцией. Если раньше мы говорили, что путин и коррупция, то сейчас я бы сказал, что коррупция и путин. Потому что, не преодолев коррупцию, мы внутри общество не объединим, оно будет разъединено, мы здесь дополнительную линию фронта фактически открыли», - объясняет Николай Томенко.

Как он подчеркивает, общество сейчас ненавидит коррупцию на всех уровнях: от выписывающего себе огромные премии главы ОТГ и до махинаций и окружения президента. Поэтому, констатирует гость программы, наша миссия – преодолеть коррупцию, узнать, понес ли кто-то ответственность из должностных лиц, причем, начиная не со второго эшелона, а с Резникова, с ним произошла очень непростая история.

«Конечно, это уголовные дела, даже не просто, а завершенные уголовные дела. Все, что касается того, что мы условно называем мародерством, я это называю так, здесь нет развязки, и президент должен инициативу проявить, что мы должны найти механизм адекватного реагирования. Это ключевая линия раздражения общества. Один мой знакомый сказал, что к коррупции в Минобороне, на закупках, к этим коррупционерам должно быть отношение, как к педофилам, у общества», - утверждает Николай Томенко.

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