Верховная Рада взяла на основу проект закона «О добропорядочном лоббировании». Документ предусматривает внедрение в Украине института добропорядочного лоббирования, главной целью которого является обеспечение прозрачности и подотчетности лоббистской деятельности, а также предотвращение коррупции.

Как по мне, то само название такого закона звучит немного странно. Коль уж речь идет о легализации лоббистской деятельности в Украине, реестре лоббистов, прозрачности подобной деятельности, то термин «добропорядочный» в данном контексте – само собою разумеющаяся вещь. Иначе, а как в легальном ключе лоббизм может оставаться недобропорядочным? Впрочем, это лишь моя субъективная ремарка относительно названия данного проекта закона.

Касаемо самого лоббизма, как вида деятельности. Тут нужно понимать, что подобная активность всегда была, есть и всегда будет. Поэтому, делать вид, что ее либо нет, либо продолжать ее как-то запрещать, это то же самое, как начать запрещать и отрицать какие-то функции человеческого тела.

США в свое время сделали грамотную вещь, заявив, что наша страна не просто не запрещает лоббизм, а закрепляет его законодательно и выписывает детально все, как это должно работать. Магическое, скажем так, слово в этом всем деле – disclosure (раскрытие информации). Проще говоря – расскажи, что ты делаешь; не скрывай что-то, а открыто расскажи всем.

С одной стороны, есть тут и свои негативы. Потому, что когда ты рассказываешь о том, что ты делаешь, то это может сразу же подхватиться и прессой, и другими участниками рынка или политикума. Это как бы снижает силу и уменьшает эффект от действий. Если, к примеру, я открыто говорю, что буду убеждать какого-то сенатора или какой-то Комитет Палаты представителей в чем-то от имени какого-то человека или компании, то, возможно, убивается цель этой компании. Поэтому, в подобной деятельности все нужно делать очень и очень грамотно.

В США лоббирование не только регулируемо и разрешаемо, а считается позитивной частью борьбы в экономическом мире. Компании везде и всегда отстаивают свои права и интересы. Это понимается, это часто критикуется, но такая критика – уже своего рода клише лишь потому, что все и везде отстаивают свои позиции. И это – реалии, которые всеми принимаются. Даже если речь идет о самой благородной теме (мы не говорим о каких-то продавцах оружия или чего-то подобного) – филантропах, тех, которые занимаются музыкой, культурой, искусством, то и они стремятся отстаивать интересы своей индустрии или сферы. Они, собственно, так и делают. Они идут в Конгресс, который пишет законы, и говорят, допустим, что хотят, чтобы, например, певцы или музыканты платили меньше налогов, имели определенные права и так далее. Но, добиваются они этого только легально и только открыто.

Таким странам, как Украина, и очень многим развивающимся странам, в которых последние 30 лет система менялась, очень важно осознать, что если не признавать лоббизм и не считаться с ним, то он все равно будет. Он будет всегда в чем-то, будет осуждаем, но с этого никогда и никто правильно не заработает. То есть, законы, которые не признают лоббизм, не только его не признают, а сами же и проталкивают коррупцию. Все потому, что когда нет четкого пути, нет четких правил, то сразу же появляется «тень» и рождается коррупция.

Вот давайте, к примеру, возьмем тему абортов. Если запретить аборты, то это не значит, что их не будут делать. Только это будут делать не в солидных американских или европейских медицинских учреждениях, где есть современное оборудование и высокий уровень у медицинского персонала, а аборты тогда будут делаться где-то в Мексике в ужасных подвалах врачами, которые не имеют ни опыта, ни лицензии.

Поэтому, для того, чтобы что-то делать правильно, грамотно и прозрачно, это необходимо вывести на «белый» уровень. Поэтому, Украина с одной стороны правильно делает, что копирует уже пройденные пути Запада. Это не поклон Западу, это – поклон логике.

Естественно, Украина, внедряя такие правила и создав индустрию лоббизма, заставит очень многих думать по-другому. Те, кто сейчас в «сером» или нелегальном бизнесе, должны будут поменять свою оперативность. Они в итоге станут легитимными, будут платить больше налогов и больше отвечать за свои действия. Ведь подобные законы еще и создают ответственность для подобного рода специалистов – ты рискуешь полностью всем или не рискуешь ничем, работая прозрачно. Для Украины это очень правильное направление развития.

Не хочу раскрывать все тонкости приемов и правил – как именно влиять на власть, как убеждать правительство и парламентариев. Скажу только, что все должно базироваться исключительно на логике и аргументах, которые могут стать предметом публичных дебатов и дискуссий.

Лоббисты – это не люди с улицы. Это люди со связями, образованием, опытом, хваткой, репутацией и личной историей. Клиент всегда сможет проверить лоббиста. Лоббисты тоже должны аккуратно, но также проверять своих клиентов (чтобы потом у клиента вдруг не возникла такая проблема, которая бросит тень на лоббиста, а он всего лишь выполнял поставленную ему задачу). Много чего в этой деятельности происходит на доверии, как это, возможно, и ни странно прозвучит.

Какой именно будет окончательная редакция соответствующего закона о лоббизме в Украине и как это заработает на практике? Сейчас однозначно сказать не возьмусь. Но мне, как человеку, который более чем детально знает глубину данного вида деятельности, будет очень интересно проанализировать результаты.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)