Идеолог Олесь Доний объяснил, что мало было просто заполучить государство, его нужно еще правильно наполнить, а это не только национальные атрибуты, это еще условия для счастья каждого гражданина.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Как человек, который боролся за украинское государство, у которого еще со школы цель жизни – это борьба за независимость, скажу, что, к сожалению, мы тогда не задумывались, что государство-то может быть разным. И наличие украинского государства еще не означает счастья для украинского гражданина. Украинское государство мы добыли в борьбе, но в украинском государстве очень часто даже те, кто боролись за него, не находили своего места», - объясняет Олесь Доний.

В частности, гость программы говорит о своем товарище, который был участником студенческого движения, боролся за независимость, но правоохранители его задушили, а потом еще и отрезали голову. А полиция, подчеркивает он, это один из механизмов управления государством, они получали приказы. Это, констатирует эксперт, экстремальный случай, но в пример можно привести миллионы бедных пенсионеров, миллионы граждан, не нашедших счастья в украинском государстве и уехавших за границу.

«И сейчас этот вопрос (ред. – борьба за независимость), как ни странно, снова актуален, потому что на нас напал фашистский враг, агрессор, россия, которая хочет лишить украинцев своей государственности. Но постоянно возникает еще вопрос: кроме наличия государственности, что мы ложем внутрь? Каково содержание? Флаг, гимн, украинский язык. Все?», - размышляет Олесь Доний.

По словам идеолога, в школе и университете ему было достаточно этих атрибутов, за них он и боролся, за язык, культуру, флаг, наличие государства. А дальше, рассказывает он, пришло осознание, что нужно что-то большее, чем атрибуты, в частности это должно быть счастье для каждого украинца и для каждой украинки.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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