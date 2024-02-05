Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал новый законопроект о мобилизации и отметил, что некоторые проблемы он решает, но также создает и новые.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«В этом законе есть действительно плюсы, есть минусы. Во-первых, определено, что никакие инвалиды не идут служить, это действительно хорошо. И в законе прописывается, что будет с уклонистами. Мы видели это большое количество шварценеггеров, у которых почему-то оказались родственники инвалиды, жоны, мамы или сестры. Мы видим этих уклонистов, и в этом законе это тоже будет прописано», – отмечает Георгий Биркадзе.

А что касается блокирования банковских карточек, запрета ездить на машине, то это, по его мнению, минусы, это неправильно и приведет к негативным последствиям, в частности, будет много жалоб. По словам эксперта, у нас судебная система и так не дорабатывает, чтобы добиться суда, нужно ждать месяца, а сейчас пойдет масса жалоб и это может привести к судебному коллапсу.

«Мне нравится, что в законе прописано, что сначала идет обучение, а затем отправляют на фронт. На своем примере скажу, что вот мой родственник, который был водителем, ходил несколько раз в штурм. Я не знаю, кто это позволяет. Поэтому я считаю, что все должно быть справедливо», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Среди минусов также, отмечает эксперт, то, что мэры не пойдут служить, то есть многие коррупционеры снова смогут пропетлять. Но плюсом является то, что 50% людей, имеющих государственные должности, пойдут на фронт, то есть где-то гарантировано 100 тысяч мужчин.

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