Идеолог Олесь Доний заявил, что язык важен, но это не первая предпосылка для пробуждения украинства, прежде всего нужно самосознание, а язык можно выучить.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как рассказывает гость программы, когда он начал бороться за независимую Украину, украинским языком на самом деле не владел, как и никто в его семье. По словам идеолога, это была русскоязычная киевская семья, все книги без исключения были русскоязычные, двор русскоязычный, школа русскоязычная, и университет Шевченко, куда он поступил, чтобы выучить украинский, тоже был русскоязычным.

«Осознание себя украинцем пришло до изучения украинского языка. Тем более, первое мое публичное выступление за украинский язык и культуру было как русскоязычного мальчика. То есть я начал бороться за украинский язык, будучи еще русскоязычным человеком, что означает на конкретном примере, что можно осознать себя украинцем, будучи русскоязычным», - объясняет Олесь Доний.

Во-вторых, отмечает эксперт, никто не измерял какой-то пипеткой количество той или иной крови ни у него самого, ни у других украинцев. По словам идеолога, конкретно у него в паспорте писало, что папа – украинец, а мама – россиянка, но если покопать глубже, то там однозначно найдется и другая кровь, как и у каждого украинца.

«Я к чему веду? К тому, что украинская идея – это прежде всего самосознание. И мы имеем пример очень многих представителей украинской культуры, которые пришли в украинскую идею именно по самосознанию. Первые украинофоны польского происхождения – Антонович, Рыльский. Первые украинские песни – «Гей, соколи» Падуры, тоже этнически польского происхождения. Но это люди, осознавшие себя постепенно украинцами», - подчеркивает Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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