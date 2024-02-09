Супруга 44-го американского президента Барака Обамы – Мишель Обама – может принять самое активное участие, в том числе, в президентской кампании нынешнего года в США. Поговаривают, что Джо Байден серьезно думает сделать ей довольно привлекательное предложение.

В серьезных американских кругах все чаще услышишь, что Мишель Обама может стать вице-президентом США при президенте Байдене, если он победит на президентских выборах в этом году. Об этом пока не особо публично говорят, но такое все чаще обсуждается. Это не гарантия 100 процентов, но такое очень и очень вероятно.

Мишель Обама играет важную роль для сегодняшней администрации США. Поэтому и не удивительно, что именно она может в будущем стать вице-президентом. Камалой Харрис с одной стороны не все довольны. Она посредственная, у нее нет должной харизмы, она не особо интересна и тому подобное. Такое о ней говорят. Она просто есть и все. Но, ее боятся убрать потому, что это может ударить по голосам афроамериканцев и представителей национальных меньшинств. А Мишель Обама решает реально много вопросов. Она идеологически очень подходит демократам. У Обам хорошие рейтинги, у Мишель Обамы нет ничего такого, за что можно было бы ее поймать. И она тоже очень позитивно воспринимается национальными меньшинствами США.

Поэтому, вот такая у нас сейчас интересная тематика возникла. В свое время говорили, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом может баллотироваться в президенты, тем самым заменить Джо Байдена. Потом стали говорить, что он может стать вице-президентом США при Байдене. Но, все сходится на том, что Камалу Харрис в итоге не оставят на этой должности.

Это интересная тема. Это все происходит у нас, как внутри игры в бейсбол. Все свидетельствует о том, что подобная ситуация будет развиваться и дальше.

Мишель Обама считается у нас относительно харизматичной. Юрист, адвокат, была очень влиятельной фигурой во времена президентства Барака Обамы. Она была достойной первой леди США. Да, ее нередко критиковали за то, что она жесткая. Но, в то же время, вокруг нее и у нее не было громких скандалов. В принципе, она очень подходит. Опять же, ее участие в большой политике еще больше привлечет афроамериканцев и представителей разных нацменьшинств, которые, скажем так, себя считают не белыми.

Байден сказал, что вице-президентом будет женщина. Скорее всего, именно так и будет. Он это говорил публично. Сейчас со стороны демократов конкретно с Мишель Обамой идут на эту тему переговоры.

Я слышу мнения, что точно не известно, возьмут ли именно ее на такую должность. Мол, в последний момент могут предложить кому-то другому. Но, здесь очень важный фактор стоит подчеркнуть: влияние четы Обам на нынешнюю администрацию довольно сильное. Барак Обама и Нэнси Пелоси – два очень сильных фактора в демократическом мире США. Это те люди, которые связаны с движением Сороса, довольно прогрессивные, популярные. Это не середина, это уровень очень высокий.

У Мишель Обамы сильный характер. В политических кругах она считается умной. Ее воспринимают как мощную политическую фигуру. Понятно, что кандидату Трампу будет намного сложнее действовать во время кампании при участии в ней такого влиятельного и жесткого вероятного вице-президента от демократов.

Будущие вице-президенты принимают самое активное участие в кампании. Думаю, что Мишель Обама также будет. Она будет ездить по штатам, привлекать донации, агитировать. Вице-президент – это партнер президента. Поэтому, как только кандидат включается в выборы, вероятные вице-президенты начинают очень активно работать. Очень активно. Тут их роль далеко не пассивная.

Для Украины все равно демократы, наверное, являются более понятным вариантом. С ними Украина не должна себя как-то передоказывать или же переизобретать. То, что нужно будет делать, если изберут президентом Трампа. В случае Трампа, конечно же, все нужно будет переводить конкретно в транзакционно-экономическую, менее в идеологическую плоскость. У Трампа, как говорят, глубокой идеологии вообще нет. Она поверхностная, такая себе «рекламная идеология». Есть подобие идеологии, мол, «давайте сделаем Америку великой снова», но под этим всем глубина вообще не проработана.

Трамп еще четко не заявил, кто у него может стать вице-президентом в случае его возможной победы на выборах. Я думаю, что могут быть разные варианты. Но, больше вероятности на то, что вице-президентом при Трампе может стать губернатор Флориды Рон Десантис. Они уже подружились, все очень быстро у них переигралось на позитив.

Республиканцы уверены, что для США было бы лучше, если бы президентом стал Трамп, а вице-президентом Десантис. Много кто из GOP Трампа просто терпеть не могут, но все же считают, что Трамп будет вынужден поддаваться республиканским позициям в сфере экономики и защиты интересов страны в мире. Все равно наша система будет над ним доминировать. Как и над любым президентом. Да, Трамп может «капризничать», какими-то своими твитами изобиловать, удивлять какими-то действиями или выходками, но, по сути, его республиканская администрация не будет какой-то неадекватной.

А Рон Десантис снялся с кампании потому, что понял, что лучше ему чуть чего стать вице-президентом при Трампе, чем проиграть выборы еще на уровне праймериз. Десантис грамотно поступил, что ушел вовремя. Сразу же они с Трампом помирились. Все было сделано, как по книге.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)