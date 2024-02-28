Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что на перспективы будущей военной ситуации и политических процессов в Украине влияют наши власти, украинцы, западные элиты и агенты рф.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«В Украине на сегодня связаны все факторы, которые выражены, во-первых, осознанной и четкой работой российской федерации, кремля, в частности спецслужб по реализации плана по уничтожению государственного проекта Украины и включению украинских земель в свое государственное образование. Это главный на сегодняшний день фактор, комплексный, работающий с украинской средой, с украинскими блогерами, со своей агентурой в Украине, с влиянием на военных и инструментом уничтожения украинцев в виде Вооруженных сил», - объясняет Александр Новохатский.

Второй фактор, продолжает он, это люди у власти, которые не совсем видят в россии врага. То есть, констатирует эксперт, эти люди ведут войну с агрессором, организуют меры противодействия ему, но в то же время не слишком видят в нем врага. По его словам, это объясняется тесными связями с россией родителей этих людей, то есть культурологический аспект, который нельзя вычеркнуть.

Также на процессы в Украине, констатирует гость программы, оказывают влияние сами украинцы, конечно, но надо понимать, что и здесь нет полного единства, есть отдельные группы, чьи взгляды различаются в определенных моментах.

«Еще одна значимая сила – это европейские элиты, отдельно британские элиты, и отдельно американские элиты, являющиеся фактором того, что будет. Мы хотим ответить на вопрос, что будет дальше в Украине и с украинцами, и для того, чтобы четко собрать эту картинку, мы перечислили факторы, которые влияют на эти события», - заключает Александр Новохатский.

Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что 2024 год не будет простым для ВСУ на фронте, ведь мы уже увидели, что россия не жалеет живую силу и имеет деньги для мобилизации.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какая ситуация сейчас с нашим плацдармом в Крынках.