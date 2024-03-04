Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, жителям Дрездена Шольц объяснил, что не дает Украине Taurus, потому что в случае неправильного использования эта ракета может попасть в определенную цель где-нибудь в москве, и, как он сказал, другие тоже убедились, что знают, куда именно все попадает. То есть, констатирует он, из этой дипломатической абстрактности Шольца мы поняли, что все дело не в каких-то технических сложностях, как он говорил раньше, а в ударе по москве.

«Что ему так важно в этой москве, что ему так ценно? Мавзолей Ленина? Спасская башня? Царь-пушка? Царь-колокол? Что там еще в этой москве есть? Синагога на Поклонной горе? Что так дорого сердцу Олафа Шольца? Ну, вот что-то, тянет его москва. Может, он не успел до войны съездить на экскурсию, а теперь понимает, что, если мы уж начнем, то не остановимся, и уже некуда будет ехать на экскурсию», - рассуждает Михаил Шейтельман.

По крайней мере, констатирует он, теперь мы знаем, что останавливает Шольца, а то постоянно какие-то причины придумывал. Как напоминает эксперт, любая девушка знает, что, если мужчина называет 10 разных причин, почему он не может на ней жениться, значит, врет, и настоящую скрывает. И именно так, утверждает он, и было с немецким канцлером.

«И Макрон на этой неделе пристыжал Шольца не случайно, потому что небось Шольц сказал Макрону (это он нам с вами не сказал, а Макрону мог сказать): «Слушай, я вот это все, потому что мне путин звонил и страшно угрожал». Может быть такое? Может. Но французы такого терпеть не будут, а немцы, как видите, терпят», - комментирует Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Разумков заявил, что самая большая опасность здесь для Украины – не искусственный интеллект, а профессионализм тех, кто руководит.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал заявление президента Зеленского во время его пресс-конференции о том, что потери ВСУ на войне составляют 31 тысячу бойцов.