Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что кремлевские агенты усилили свою работу в Европе, и убийство украинцев в Германии – тому доказательство, нужно искоренять российские влияния.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, действительно есть проблема с российским влиянием на европейскую политику, с российской агентурой в ЕС. Этому, подчеркивает он, нужно противодействовать, это нужно искоренять, а соответствующих агентов, которые могут осуществлять шпионскую деятельность в пользу россии, необходимо депортировать, не нужно этого бояться.

«Нужно понимать, что россия ведет войну не просто против Украины. Против Украины она ведет агрессивную войну, прямое вторжение, полномасштабное, а против стран ЕС ведет информационное, психологическое, политическое, дипломатическое вторжение, она ведет войну. То есть россия ведет войну против Европы другими методами», - объясняет Александр Мусиенко.

Следовательно, констатирует он, россия ведет максимально подрывную, деструктивную деятельность на то, чтобы поколебать единство Европейского Союза. Поэтому, уверен эксперт, нужно проверить все политические силы и организации Европы на причастность к сотрудничеству с россией, надо искоренять это и блокировать.

«Вот трагедия, которая произошла в Германии, ужасное преступление, когда россиянин убил двух находившихся там на реабилитации украинских военных, и еще и пытался сбежать, сволочь такая. Этому всему нужно противодействовать, искоренять это. Сколько еще таких может затаиться? Сколько таких, кто будет угрожать? Это опасно», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, почему не всем можно уезжать за границу, как это делают наши футболисты.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко раскритиковал дискуссии в соцсетях о каждом отдельном городе и деревне на фронте.





