Шаманка Сейраш объяснила, что россияне начали наступление на Харьковщину для того, чтобы оттянуть наши силы, но ВСУ отправили резервы, поэтому уловки врага не сработают.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Происходят боевые действия в области, закономерные боевые действия в области, те, которые прогнозировали военные и мастера, о чем говорилось, для того, чтобы оттянуть ресурс и определенные силы, для того, чтобы продемонстрировать и выслужиться, там есть еще такой момент.

Как бы там сейчас те, кто ищут конспирологические теории, не пытались натянуть сову на глобус с криками о том, что все, сдали Харьков, ничего нет, ни одного укрепленного сооружения, потому что так сказал господин Ярославский, все, капец, нас сдали, продали, пятое, десятое… Мне есть с чем сравнивать. В 2022 году не было ни одного укрепленного сооружения, и меньше, чем за сутки, враг стоял на Циркунах, это динамика продвижения. Сейчас они обстреливают Липцы, но до Липцев не дошли. И вряд ли они, даже если долезут до Липцев, они смогут закрепиться или занять город.

Что происходит в Харькове? У кого-то происходит истерика, у кого-то происходит здоровое понимание военной ситуации.

Давай посмотрим, возьмут ли Харьков?

Не возьмут Харьков. Я объясняла миллионы раз, я смотрела этот вопрос миллион 100 раз. Харьков никто не возьмет. Для Харькова недостаточно ресурсов, ни чтобы его взять, ни чтобы взять его в окружение, ничего нет.

Основная цель, ты говоришь, – оттащить наши войска. Удастся ли им это сделать?

Мы подняли резерв. Они полагали, что мы будем сниматься с Донецкого направления. Подняли резерв, резерв направили на подкрепление. То есть основные подразделения, которые держат линии обороны по другим направлениям, не сняли. Взяли резерв и направили на Харьковское направление.

Как сообщала Politeka, Фрейн заявила, что мы освободим еще одну из своих областей полностью.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, что россияне постепенно начнут выходить из искусственной информационной картинки.