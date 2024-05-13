Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Происходят боевые действия в области, закономерные боевые действия в области, те, которые прогнозировали военные и мастера, о чем говорилось, для того, чтобы оттянуть ресурс и определенные силы, для того, чтобы продемонстрировать и выслужиться, там есть еще такой момент.
Как бы там сейчас те, кто ищут конспирологические теории, не пытались натянуть сову на глобус с криками о том, что все, сдали Харьков, ничего нет, ни одного укрепленного сооружения, потому что так сказал господин Ярославский, все, капец, нас сдали, продали, пятое, десятое… Мне есть с чем сравнивать. В 2022 году не было ни одного укрепленного сооружения, и меньше, чем за сутки, враг стоял на Циркунах, это динамика продвижения. Сейчас они обстреливают Липцы, но до Липцев не дошли. И вряд ли они, даже если долезут до Липцев, они смогут закрепиться или занять город.
Что происходит в Харькове? У кого-то происходит истерика, у кого-то происходит здоровое понимание военной ситуации.
Давай посмотрим, возьмут ли Харьков?
Не возьмут Харьков. Я объясняла миллионы раз, я смотрела этот вопрос миллион 100 раз. Харьков никто не возьмет. Для Харькова недостаточно ресурсов, ни чтобы его взять, ни чтобы взять его в окружение, ничего нет.
Основная цель, ты говоришь, – оттащить наши войска. Удастся ли им это сделать?
Мы подняли резерв. Они полагали, что мы будем сниматься с Донецкого направления. Подняли резерв, резерв направили на подкрепление. То есть основные подразделения, которые держат линии обороны по другим направлениям, не сняли. Взяли резерв и направили на Харьковское направление.
Как сообщала Politeka, Фрейн заявила, что мы освободим еще одну из своих областей полностью.
Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, что россияне постепенно начнут выходить из искусственной информационной картинки.