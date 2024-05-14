Эксперт Института Политического Образования Александр Солонтай объяснил, что государство не так эффективно восстанавливает деоккупированные общины, как частный бизнес, но оно должно дать стратегию развития.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Частные предприниматели – это первые жители громады, которые быстрее всего знают, что делать на своей территории, например, торговля, и крупные компании так же. То есть на деоккупированные территории одними из первых заезжают, например, я так шучу, АТБ, Новая Почта, Укрпочта, банк и т.д., одни из первых, и восстанавливают жизнь быстрее любой коммунальной или государственной инфраструктуры», - отмечает Александр Солонтай.

С другой стороны, отмечает он, есть села и города, где безопаснее, это Центр, Запад Украины, но есть общины, которые вымирают, уменьшаются, и здесь все зависит от выбора человека – ехать в большой город или заботиться о родительском доме. В целом же, констатирует эксперт, много объективных и субъективных факторов современного развития наших общин, которые влияют на то, что одни разрушенные населенные пункты восстанавливаются, а другие, вполне живые, деградируют. Но ключевой фактор, по его мнению, это сам человек, связанный с той или иной территорией.

«Но это же дорога с двусторонним движением. Должна быть, с одной стороны, соответственно, государственная региональная политика, а с другой стороны – уже тот местный менеджмент снизу, Facebook-страница, сайт и т.д.», - отмечает Алексей Буряченко.

Да, констатирует гость программы, по такому принципу строятся и региональная политика, и стратегия. То есть, объясняет он, на самом деле есть государственная стратегия регионального развития – пошло движение через области в громады и к конкретным проектам, и так же снизу конкретные проекты – и вверх.

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