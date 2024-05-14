Тарологиня Елена Бюн прокомментировала ситуацию с российским наступлением в Харьковской области и рассказала, есть ли такая же угроза и для Сумской.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Ваш взгляд на ситуацию сейчас в Волчанске и на Харьковщине. Чего ждать нам на этой территории в ближайшие недели? Пойдет ли враг дальше?

Они рвутся в сторону воды, они рвутся какой-то реке, я так понимаю, что вот туда. Ну-ка по итогу? Нет… Кто помнит, когда мы говорили про Купянское направление, там все время карты предупреждали, что может быть шаг слева, как-то они могут пойти в обход или же попытаться сделать какой-то нестандартный шаг. Такое впечатление, что им надо вот именно это направление, потому что именно то, что касается Купянска, они не имеют там успеха.

Ждать ли нападения на Сумщину и оккупации так же Сумщины частично?

Здесь те же карты. Смотрите, если мы говорим про Харьков, про Харьковское направление, то это, по сути, не масштабное наступление, это что-то большее, чем ДРГ. Что касается Сумщины, здесь тоже такое они пытались сделать, только, возможно, меньшие группы.

Где-то они будут пытаться это делать. Ну, вот действительно правду говорят, что они пытаются растянуть украинские Вооруженные силы, оттянуть вот сюда на Север.

Забегов надо ждать, обстрелов надо ждать.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, что россияне понемногу начнут выходить из этой искусственной информационной картинки.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала, есть ли сейчас реальные угрозы для Харькова.