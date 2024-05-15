Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что будет с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Министерством восстановления) после отставки Кубракова.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, есть разные планы, которые он слышал и может рассказать. В частности, есть план разделить его, то есть сейчас Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития вместе, а могут разделить. Кроме того, добавляет эксперт, речь идет о том, чтобы взять Министерство регионального развития за основу и в него влить Министерство интеграции, то есть оно будет упразднено.

«План такой. Остается Кубраков министром только инфраструктуры. Ну, смотрите, если будут голоса. Я могу и хочу заверить, что голосов не будет», – отмечает Георгий Биркадзе.

В общем-то, подчеркивает он, не нужно делать трагедию из этого, потому что незаменимых людей нет, можно заменить и Кубракова, и Ермака, и любого, кого придется. Так же, напоминает эксперт, лишними были эти вопли, Залужного сняли, все, конец, но нет, мы живем дальше.

«Я сейчас почему называют такие громкие фамилии? Чтобы мы поняли, что в этом ничего такого нет. Происходят процессы, происходящие в любой стране. Слушайте, ну, такая ситуация, ну, недовольны Кубраковым, поэтому пусть Кубраков отвечает», - заключает Георгий Биркадзе.

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