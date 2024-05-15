Аюрведический терапевт Мария Ланг спрогнозировала, что Макрон действительно отправит войска в Украине, и россияне на будут нападать на города, которые защищают французы.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Макрон уже не впервые заявляет о готовности ввести войска в Украину, но только в случае, что Украина попросит Францию официально дать войска для защиты мирного населения. У меня такой вопрос. Если смоделировать ситуацию, Макрон вводит войска для защиты мирного населения, войска не участвуют в воейнном конфликту, они просто защищают мирное население. И вот россия нападает на город, который охраняет Франция. Фактически россия нападает на французские войска?

Не будет россия нападать на французский войска ни под каким предлогом. Как только Макрон введет свои войска в Украину, вслед за ним ведут также скандинавские страны. Всегда расклад показывал, что Швеция, Эстония – это те страны, которые вслед сразу же за Макроном тоже пошлют своих солдат.

россия действует другим способом. россия готовит… Это не теракты, это, скажем так, некий военный переворот на какой-то из заморских территорий французских. Она его готовит. То есть максимум, что россия может сделать, - это внутреннюю нестабильность, расшатать во Франции, на какой-то из заморских территорий начнутся сепаратистские настроения и возможный военный конфликт.

Это максимум, на что способна россия. Она не будет стрелять, она не будет бомбить те места, где будут стоять французские легионеры.

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