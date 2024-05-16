Идеолог Олесь Доний заявил, что украинские власти должны начать принимать стратегические решения по войне, потому что именно это уже сделал Кремль, назначив Белоусова.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В отличие от Шойгу, чей типаж условного салдофона, который последние несколько десятилетий, даже не лет, работал либо министром чрезвычайных ситуаций, либо министром обороны, Белоусов – это экономический стратег», - отмечает Олесь Доний.

Поэтому, констатирует эксперт, для нас это опаснее, а потому это только подтверждает его давний тезис о том, что война будет длиться 15 лет, ну, уже 14, потому что, учитывая это назначение, путин готовится к долговременной войне и никакую капитуляцию подписывать не будет .

«В октябре будет (ред. – путину) 72, то есть уже будет отсчет 13 лет войны. Тот, кто за голову хватается от якобы больших цифр, ну, вы должны понять, что последний город, который мы освободили, наши войска освободили, был более полутора года назад, это был Херсон», - добавляет Олесь Доний.

С этого, по его словам, мы можем оценить определенные темпы и тенденции, а теперь в должности белоусов, который с помощью экономики будет усиливать вражеские войска, и над этим нужно задумываться уже сейчас. Нет, подчеркивает идеолог, не нам, простым гражданам, а властям, они должны мыслить стратегически и принимать соответствующие решения.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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