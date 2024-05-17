Шаманка Сейраш заявила, что у россиян сейчас достаточно сил только для того, чтобы наделать шуму и беды, как в приграничье Харьковской области, это возможно и на Сумщине, но ничего серьезного.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Как ты видишь эту ситуацию? Вот две области, кошмарили Сумщину, кошмарили Харьковщину, неизвестно куда пойдут, или туда, или туда. Сейчас мы видим страшный конфликт, прорывы на Харьковском направлении. Сумщина?

Они не оставили идей для Сумского направления. Пятерка мечей. То есть реально чуть позже, я так понимаю. Это вряд ли на какие-нибудь прямо ближайшие дни. Я бы все-таки из того, что вижу, брала бы недели все-таки плюс-минус, но от идеи поползти на Сумском направлении никто не отказался. Скорее всего, подобная попытка, как на Харьковском направлении, какой-то такой финт ушами они планируют и будут пытаться делать.

И снова оно иллюзорное. Я называю эти наступательные действия псевдонаступлением. Ну, я их так и называю, это псевдонаступление, потому что этих сил недостаточно для серьезного наступления, но этих сил достаточно для того, чтобы наделать какую-то беду, отвлечь внимание, оттянуть силы, оттянуть ресурс, поставить на четвереньки определенные области, определенные города и т.д. Вот оно для этого делается. Это такие иллюзорные наступательные действия.

Что нам угрожает от этих иллюзорных наступательных действий для населения? Вот люди спрашивают, выезжать ли, что делать на Сумщине, какие угрозы, что будет.

Если вы находитесь где-то близко к границе Сумской области, населенным пунктам, которые могут стать зонами захода ДРГ или зонами определенных прорывов, это логично. Если вы там проживаете, то видите, где укрепления, где подготовки, что происходит. Вы своими глазами видите просто, даже не о новостях, свои глаза открыть и посмотреть. В таком случае, если вы понимаете, что что-то несется, выедите на время или за вами приедет принудительная эвакуация, как это происходит на Харьковском направлении сейчас.

Как сообщала Politeka, Ланг спрогнозировала, какие страны могут отправить войска в Украину.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, готовят ли россияне наступление на Сумщину.