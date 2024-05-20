Аюрведический терапевт Мария Ланг прокомментировала кадровые изменения в российском правительстве и объяснила, как дальше будут развиваться события.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В россии огромная борьба между двумя кланами, об этом я уже давно говорила. То есть два клана, которые борются за власть, и в данном случае пока что выигрывает клан, в котором находится шойгу. шойгу с перемещением на другую должность подтвердил как раз то, что ФСБ, а в прошлом КГБ всегда, осуществляла все перевороты в стране, смещала власть, меняла власть и так далее, что всегда это было в руках тайной вот этой разведки, тайной такой закулисной власти.

И шойгу своим перемещением подтвердил, кем он является, что он делает, какие его дальнейшие действия и перспективы. А перспективы такие, что шойгу создал уже персональную армию и, в принципе, готов к тому, чтобы сделать переворот внутри россии. Скорее всего, все это произойдет.

патрушева с позиции не только сдвинули и как бы номинально поставили помощником несуществующего путина, ему перекрыли полностью кислород, ему полностью перекрыли возможность откуда-то брать энергию. То есть это может быть блокировка его счетов, активов, его агентуры, его возможностей. То есть патрушев закрыт в тисках.

Новый министр обороны, который встал на должность, это полностью управляемый человек. Может быть, он хороший экономист, может быть, действительно он будет что-то делать для экономики, армии, для экономики военного снабжения, но на самом деле это полностью управляемый человек, он никаких действий, решений самостоятельно не принимает.

Как сообщала Politeka, Атаманова сделала расписание таро и рассказала, готовят ли россияне наступление на Сумщину.

Также Politeka писала о том, что Сейраш спрогнозировала события в Сумской области.