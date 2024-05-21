Экзорцистка Isita Gaya заявила, что Украина сегодня несет миру очищение и трансформацию, карма проигрывается через боль и войну, но после придет энергия любви.

Об этом она на канале «Прогноз».

Сейчас идет большой план по очищению планеты, по трансформации. Эта война и эта трансформация на этих территориях была запланирована еще за многие годы до нашей реинкарнации. В самом деле, как объясняют мои кураторы, все основные события на планете запланированы заранее, и они планируются еще до реинкарнации. Когда мы в реинкарнации, мы просто проживаем план, который был созданный.

Они кармические партнеры. Это, знаете, есть семьи, где мужчина и женщина живут как кот с собакой. Это карма. Между Украиной и россией есть такая карма, такая большая боль. И сейчас через всю негативную ситуацию вот эта боль поднялась, но это боль не только Украины и россии, это большая многовековая боль, которая касается и других стран, и европейских стран, и мусульманских стран. Вот каждая страна, которая помогает россии или Украине, дает оружие в россию или в Украину, вкладывает свою боль.

И вот все люди, которые родились в Украине, все души – это большие души, это ангельские души, они согласились трансформировать эту боль в любовь через себя. Они сказали: «У нас много света, и мы справимся, мы реинкарнируем там и мы соберем эту боль со всей планеты, и в момент прихода мы сделаем эту трансформацию».

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, чем закончится борьба за власть в россии.

Также Politeka писала о том, что Сейраш спрогнозировала события в Сумской области.





