Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что не стоит упрекать президента, мол, он после своей победы обещал мир, а мы имеем войну, главное – это то, что Украина устояла.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Все знают, как я отношусь к нашему президенту, я действительно считаю, что это человек, который смог войти в историю Украины. Как гражданин Украины я считаю, что это топовый президент и нам очень повезло, что есть Владимир Александрович», - отмечает Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт вспоминает, как происходили выборы, Зеленский получил 73% поддержки украинцев, чего еще никогда не было в нашей истории, а также он смог провести в Верховную Раду монобольшинство, что также было впервые, то есть это уже достижение, это уже о чем-то говорит.

«Какое достижение было президента? Слушайте, ну, я хочу вам сказать, что первое достижение нашего президента – это то, что у нас сегодня есть наша страна, он никуда не убежал 24 февраля 2022 года. И я считаю, что это самое крутое его достижение, он показал, как он крут», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

В то же время эксперт замечает, что сейчас многие и упрекают Зеленского, мол, когда он стал президентом, много говорил о мире, а теперь мы имеем полномасштабное вторжение, а вот если бы победу на тех выборах одержал Порошенко, войны бы не было. По его мнению, здесь люди немного ошибаются, потому что война была неизбежна, мы знаем, что россияне готовили ее с 2012 года.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что традиционно в россии после деспота к власти приходит человек, едущий договариваться с Западом.

Также Politeka писала о том, что Черненко рассказала о европейских системах здравоохранения и сообщила, по какому пути развивается Украина.





