Идеолог Олесь Доний объяснил, что запрет выезда мужчин за границу – не стратегическое решение, потому что оно уже навредило экономике, в частности, по трудовой миграции.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Отсутствие стратегического мышления у высшего государственного менеджмента приводит к очень многим проблемам, в том числе и по вопросу трудовых ресурсов. Отсутствие профессионализма, отсутствие стратегического мышления – даже это не самая большая проблема, потому что все мы можем чего-то не знать, у всех нас не хватает знаний. Проблема высшего руководства государства – оно не понимает, что у них не хватает знаний», – отмечает Олесь Доний.

По его словам, наше руководство хорошо себя показывает в быстрых решениях, но в прогнозировании и стратегических решениях – не слишком. В частности, утверждает эксперт, это касается проблемы трудовых ресурсов, возникшей из-за вредного запрета выезда заграницу мужчин мобилизационного возраста.

Как он объясняет, этот запрет действительно не способствует мобилизации, наполнению армии, ведь все равно за эти 2 года из Украины выехало более 600 000 мужчин мобилизационного возраста. К тому же, добавляет эксперт, мы потеряли маятниковую миграцию, а это уже удар для экономики, потому что люди, которые ехали работать и возвращаться, теперь остаются за границей.

«Здесь не будет хватать рабочих рук, их уже не хватает, но будет еще меньше. Можно ли прогнозировать? Можно. С кем об этом говорить во власти? Не с кем. Почему? Тоже проблема. Потому что вы можете разговаривать либо с депутатами, либо с представителями правительства, но они не принимают решения, решение принимает над ним орган, который с формальной точки зрения не несет ответственности», - объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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