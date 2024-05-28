Тарологиня Елена Бюн сообщила, что путин уже, похоже, шантажирует лукашенко, чтобы беларусь в той или иной форме вступила в войну против Украины.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Какую именно помощь просил путин у лукашенко?

Он не то, что просил, он уже требовал. Требовал. В последнее время показано, что есть опасность того, что начнутся обстрелы со стороны беларуси. Это, опять же, какие-то манипуляции… На сегодня наступать с беларуси нет у них, опять таки, сил.

Попытка оттянуть украинские Вооруженные силы, еще больше сосредоточить внимание на то, что касается беларуси. Я не знаю, возможны там ДРГ или невозможны, но вот что-то так, чтобы там было живенько, чтобы чувствовалась там опасность. И причем это как бы было в двух направлениях, направлено на территорию Украины и еще куда-то туда в сторону НАТО. То есть два направления тут идет.

Активизировать, чтобы таким образом отвлечь и получить результат где-то. Ну, и еще здесь, я так понимаю, мобилизация белорусов.

Пойдет ли лукашенко на эти условия? Или как-то снова пройдет между капель?

Понимаете, у него уже сейчас, на сегодня нет выбора. Его просто прижимают к стенке, и ему действительно идет серьезная опасность для жизни, ему идет отравление, ну, что-то такое. И есть такой некий шантаж самым дорогим. Что у него самое дорогое?

Сын?

Да.

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