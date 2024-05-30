Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что пока россияне не выведут войска, не освободят наши территории и не выплатят репарации, говорить с ними не о чем.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Чтобы сегодня быть за столом с террористами, нам не о чем говорить с ними. Президент считает, что нужно, чтобы эти все страны поддержали формулу мира и все поняли, что сегодня обязательно россия должна уйти из нашей страны, освободить все территории, оплатить нам все убытки и компенсации, репарации. И после этого о чем-то можно будет говорить», – утверждает Георгий Биркадзе.

Как он объясняет, когда собираются страны G7, поддерживают Украину и принимают какие-то решения в нашу пользу, это очень хорошо и важно, но, когда эти решения поддерживают гораздо большее количество государств – это уже другое дело. Поэтому, констатирует эксперт, хочет того россия или не хочет, а с решениями Саммита мира придется жить.

«Поэтому я считаю, что этот саммит очень важен. Я горжусь, как давит и как планирует на наш президент дальше давить на мир, продавливать все, как он хочет. Потому что мы с вами знаем, что Китай предлагает, чтобы пригласили россию, пусть россия тоже отвечает… О чем отвечать? Заберите своих прислужников – и закончится война. Ну, в чем проблема?», – комментирует Георгий Биркадзе.

Попутно он вспоминает, что мы знаем и неофициально, и от Блинкена, что действительно в последнее время, месяцев уже 4-5, наблюдается снижение товарооборота между россией и Китаем, Турцией, это хорошие показатели, и угрозы санкций работают. В частности, добавляет эксперт, 2023 год Газпром закончил с убытком на сумму 700 млрд, это о чем-то и говорит.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Украина уже давно ждет обещанной помощи, поэтому рано говорить о возобновлении выплат по госдолгу.

Также Politeka писала о том, что Золотарев прокомментировал идею продлить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней.